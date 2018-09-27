‘Son Çıkış’ Tokyo’da yarışacak
‘Kusursuzlar’ filmiyle birçok ödülün sahibi olan yönetmen Ramin Matin’in üçüncü filmi ‘Son Çıkış’, Asya’nın en önemli festivallerinden 31. Tokyo Film Festivali’nin ana yarışma bölümüne seçildi.
‘Kusursuzlar’ filmiyle birçok ödülün sahibi olan yönetmen Ramin Matin’in üçüncü filmi ‘Son Çıkış’, Asya’nın en önemli festivallerinden 31. Tokyo Film Festivali’nin ana yarışma bölümüne seçildi. Büyük ve kalabalık şehirlerde yaşayan herkese “Aynı ben!” dedirtecek film, Tahsin’in, kaos ve ikiyüzlülüğün hakim olduğu betonarme yığını İstanbul’dan kaçma çabası üzerinden şehir insanının günlük yaşam mücadelesini seyirciyle buluşturan bir kara komedi. Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik, Pınar Töre, Gizem Erdem, Kerem Fırtına, Gökçen Gökçebağ, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin rol aldığı ‘Son Çıkış’, dünya prömiyerini de 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalde gerçekleştirecek.
Emine Yıldırım ve Oğuz Kaynak’ın yapımcı, Yonca Ertürk’ün ise yürütücü yapımcı olduğu, Kurmaca Film yapımı 'Son Çıkış'ın görüntü yönetmenliğini Tayman Tekin, sanat yönetmenliğini ise Hülya Karakuş üstleniyor. Senaryosunu N. Can Kantarcı’nın kaleme aldığı filmin kurgusunu ise Evren Luş yaptı.
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