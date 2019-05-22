Sokaklara taşan bir tiyatro festivali

Kukla tiyatrosu, festival tadında sokak gösterileri, ritm gösterileri, çocuk ve yetişkinlerin birlikte izleyebileceği oyunlar, masallar, okulöncesi çağından gençlik çağına uzanan farklı yaş gruplarına seslenen nitelikli tiyatro örnekleri… Eskişehir’in açık hava alanları, sokakları ve tiyatro salonları yarından itibaren 14’üncü kez çocukları, gençleri ve çocukların dünyasına girmek isteyen herkesi, dünyadan ve Türkiye’den tiyatro eserleriyle buluşturacak. İlk kez 2006’da, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi bünyesinde bir buluşma olarak başlayan Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 31 Mayıs’a kadar Almanya, Brezilya, Hırvatistan, Çekya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, Rusya ve Türkiye’den oyunlar ve etkinlikler (çocuklar için atölye ve konserler) eşliğinde gerçekleşecek.

Tüm şehre yayılacak haftanın hazırlık telaşı sürerken, festivalin koordinatörü, dramaturg Şafak Özen’e bağlandık. Özen festivalin ilk çıkış noktasını şöyle anımsattı: “Çocuk tiyatrosu alanında yenilikçi yaklaşımlar içerisinde çalışmalarımızı sürdürürken, 2006’da çocuk tiyatrosu alanında yetkin isimlerle Eskişehir’de bir buluşma gerçekleştirmeye niyetlendik. Ertesi yıl buluşmayı festival olarak sürdürmeye karar verdik. Zamanla sadece sahnelerimize gelenlere değil şehirde dolaşanlara da dokunalım istedik ve festivali sokağa da taşırdık.” Özen festivale gelen topluluklar ve oyun içeriklerini değerlendirirken gölge, kukla, obje, beden kullanımı ve benzeri farklı disiplinleri bir arada sunmaya önem verdiklerini söylüyor.

Ağırlık çocuk oyunlarında olsa da ‘gençlik tiyatrosu’ da programın önemli bir parçası ki Türkiye’de üzerinde pek de durulmayan bir alan bu… Özen ‘gençlik tiyatrosu’ konusundaki çalışmalarından da bahsediyor: “Yurtdışıyla karşılaştırdığımızda bizim ülke tiyatromuzun gençlik tiyatrosu alanındaki teorik ve pratik çalışmaları oldukça eksik elbette. Yurtdışından davet ettiğimiz oyunlarda özel bir yaş grubu sınırlaması olmayan, gençlerin ve yetişkinlerin de izleyeceği çalışmaları her festivalde tercih ediyoruz. Kendi bünyemizde beş yıldır Gençlik Sahnesi adı altında devam eden kurslarımız var. Bütün yıl eğitim alan, tiyatroyla bilinçli bir ilişki kurmaları yönünde rehberlik ettiğimiz gençler, festivalin açılış gecesinde oyunlarının ilk gösterimini yapıyor. Bu sene de ‘Dogville’i sahneleyecekler.”

Festivalin programının tamamına http://www.festivalesti.com adresinden ulaşmak mümkün. Biz Şafak Özen’den “Muhakkak görün” dediği üç oyun önerisi alıyoruz:

* Öncelikle açılış gösterimizi not edeyim: İtalya’dan Teatro Due Mondi’nin ‘Fiesta’ gösterisi Commedia del’Arte’nin tüm öğelerini barındıran, tam bir festival ruhu taşıyan çok renkli bir sokak gösterisi.

* Hırvatistan’dan Theatre in Virovitica/Zadar Puppet Theatre ortaklığıyla, kukla tiyatrosu olarak sahnelenen Çehov’un ‘Kashtanka’sını mutlaka görün.

* Romanya’dan, kardeş şehrimiz Cluj Napoca’dan gelen Puck Puppet Theatre’ın oyunu ‘Melekler Sokağı’ da farklı bir tür kukla oyunu.

* Çocukların aileleriyle beraber izleyebilecekleri, Bulgaristan’dan gelen ‘Kum Taneciğinin Öyküsü’.