‘Sokağın Enerjisi’ sokağa yansıdı
Sepaş Enerji tarafından düzenlenen Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması’na katılanlar arasından seçilen 20 fotoğraftan oluşan sergi, projenin ruhuna uygun olarak sokakta açıldı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz ve yarışmanın jüri başkanı fotoğrafçı Mustafa Seven’in katılımıyla İzmit Belediyesi önünde yapılan sergi açılışına vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’dan 2 binin üstünde fotoğraf gönderilmişti. Mustafa Seven başkanlığında foto muhabiri Sebati Karakurt, öğretim üyesi İsmail Keskin ve Sepaş Enerji çalışanı Ercüment Vurar’dan oluşan jüri, Kocaeli’den Berna İkiz’i birinci, Sakarya’dan İsa Cıda’yı ikinci ve yine Sakarya’dan İhsan Korkut’u üçüncü seçmişti.
Soldan sağa Mustafa Seven, Çağrı Poyraz, Fatma Kaplan Hürriyet.
İsa Cıda, ikinci
İhsan Korkut, üçüncü
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle