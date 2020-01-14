SİYAD'ın gözdesi 'Kız Kardeşler'
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2019 yılı Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını belirledi. En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan 'Kız Kardeşler' filmi on dalda toplam 11 adaylık elde etti.
SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.
11 dalda aday olan Emin Alper'in yazıp yönettiği Kız Kardeşler'i 9’ar adaylıkla Görülmüştür ve Küçük Şeyler ile 8 adaylıkla Sibel izledi. Bağlılık: Aslı 3, Bir Aşk İki Hayat, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, İçerdekiler, Kapı, Kraliçe Lear, Nebula 2’şer, 7. Koğuştaki Mucize, Anadolu Turnesi ve Mucize 2: Aşk ise birer dalda adaylık elde ettiler.
Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
2019 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları
En İyi Fİlm
Görülmüştür
Kız Kardeşler
Kraliçe Lear
Küçük Şeyler
Sibel
En İyi Yönetmen
Emin Alper – Kız Kardeşler
Pelin Esmer – Kraliçe Lear
Serhat Karaaslan – Görülmüştür
Kıvanç Sezer – Küçük Şeyler
Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti – Sibel
En İyi Senaryo
Emin Alper – Kız Kardeşler
Tarık Aktaş – Nebula
Serhat Karaaslan – Görülmüştür
Kıvanç Sezer – Küçük Şeyler
Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti ve Ramata Sy – Sibel
En İyi Kadın Oyuncu
Cemre Ebüzziya – Kız Kardeşler
Kübra Kip – Bağlılık: Aslı
Başak Özcan – Küçük Şeyler
Damla Sönmez – Sibel
EceYüksel – Kız Kardeşler
En İyi Erkek Oyuncu
Kayhan Açıkgöz – Kız Kardeşler
Berkay Ateş – Görülmüştür
Caner Cindoruk – İçerdekiler
Hayat Van Eck – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Alican Yücesoy – Küçük Şeyler
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Saadet Işıl Aksoy – Görülmüştür
Füsun Demirel – Görülmüştür
Elit İşcan – Sibel
Nihal Koldaş – Küçük Şeyler
Ece Yüksel – Bağlılık: Aslı
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Timur Acar – Kapı
Müfit Kayacan – Görülmüştür
Erdem Şenocak – Görülmüştür
Settar Tanrıöğen – İçerdekiler
Kubilay Tunçer – Kız Kardeşler
En İyi Görüntü Yönetmeni
Necmettin Akdeniz – Nebula
Eric Devin – Sibel
Emre Erkmen – Kız Kardeşler
Hatip Karabudak – Küçük Şeyler
Andreas Sinanos – Bağlılık: Aslı
En İyi Müzik
Cem Öget – Bir Aşk İki Hayat
Mahsun Kırmızıgül, Tevfik Akbaşlı ve Yıldıray Gürgen – Mucize 2: Aşk
Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou – Kız Kardeşler
Güldiyar Tanrıdağlı – Kapı
Venus Music Peace Band (Cem Celal Bilge, Mert Coşar, Uğur Deynekli, Mustafa Aydın) – Anadolu Turnesi
En İyi Kurgu
Ali Aga – Görülmüştür
Çiçek Kahraman – Kız Kardeşler
Véronique Lange – Sibel
Selda Taşkın – Küçük Şeyler
Aylin Zoi Tinel, Erhan Acar Jr. – Bir Aşk İki Hayat
En İyi Sanat Yönetimi
Osman Çankırılı – Kız KardeşlerSoydan Kuş – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Osman Özcan – Sibel
Hakan Yarkın – 7. Koğuştaki Mucize
Alceste Wegner ve Reyhan Acar – Küçük Şeyler
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