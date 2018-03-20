Sivas’ta ‘Âşık Veysel Kültür Evi’ açıldı

SİVAS’IN EN BÜYÜK DEĞERİ

Açılışa Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Âşık Veysel’in torunu Sebahattin Şatıroğlu ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı. 355 bin liraya mal olan kültür evinin içerisinde Âşık Veysel Odası, Ozanlar Odası, Âşık Veysel’in bal mumundan heykeli ve etkinlik odaları bulunuyor.

Açılışta konuşan Âşık Veysel’in torunu Sebahattin Şatıroğlu, dedesi adına böyle kültür evinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vali Davut Gül ise emeği geçenlere teşekkür ederek “Sivas güzel şehir ama Sivas’ı güzel şehir yapanların başında âşıklarımız, ozanlarımız Sivas’ın değerleri geliyor. Bunlar içerisinde de Âşık Veysel hiç şüphesiz özel bir yeri olan değerimiz. Bunu Sivrialan’da, Şarkışla’da çeşitli yerlerde isminin verildiği mekânlar vardı. Sivas’ta da adına bir okul vardı ama aynı zamanda bir kültür mekânının olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler Kültür Evi’ni gezdi. Âşıklar Odası’nda Sivaslı ozanlar türkülerini seslendirdi. Ünlü ozanın 104 yıllık sazı kendisinde bulunan bağlama ustası Şentürk İyidoğan da Veysel’in türkülerini çalıp söyledi.



