Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri
KİTAP SANAT
    Haberler >Kitap Sanat>Sivas’ta ‘Âşık Veysel Kültür Evi’ açıldı

    Sivas’ta ‘Âşık Veysel Kültür Evi’ açıldı

    İrfan ÖZŞEKER/DHA
    20.03.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun hatırasını yaşatabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Âşık Veysel Sanat ve Kültür Evi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Âşık Veysel Sanat ve Kültür Evi’nin açılışı ozanın ölümünün 45’inci yılında düzenlenen törenle yapıldı.

    SİVAS’IN EN BÜYÜK DEĞERİ

    Açılışa Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Âşık Veysel’in torunu Sebahattin Şatıroğlu ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı. 355 bin liraya mal olan kültür evinin içerisinde Âşık Veysel Odası, Ozanlar Odası, Âşık Veysel’in bal mumundan heykeli ve etkinlik odaları bulunuyor. 

    Sivas’ta ‘Âşık Veysel Kültür Evi’ açıldı

    Açılışta konuşan Âşık Veysel’in torunu Sebahattin Şatıroğlu, dedesi adına böyle kültür evinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. 
    Vali Davut Gül ise emeği geçenlere teşekkür ederek “Sivas güzel şehir ama Sivas’ı güzel şehir yapanların başında âşıklarımız, ozanlarımız Sivas’ın değerleri geliyor. Bunlar içerisinde de Âşık Veysel hiç şüphesiz özel bir yeri olan değerimiz. Bunu Sivrialan’da, Şarkışla’da çeşitli yerlerde isminin verildiği mekânlar vardı. Sivas’ta da adına bir okul vardı ama aynı zamanda bir kültür mekânının olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. 
    Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler Kültür Evi’ni gezdi. Âşıklar Odası’nda Sivaslı ozanlar türkülerini seslendirdi. Ünlü ozanın 104 yıllık sazı kendisinde bulunan bağlama ustası Şentürk İyidoğan da Veysel’in türkülerini çalıp söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , sivas , aşık veysel
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri