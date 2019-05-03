Sistemde kaybolanlar
Kültür için Alan tarafından desteklenen İzmir merkezli Monitor, 2019’un ilk sergisinde Burak Delier ve Avi Krispin’i ağırlıyor. Kapitalist üretim sürecinde, bütünde işleyen sistemin parçasına dönüşerek kaybolan bireye odaklanan ‘Platon’un Mağarasından Kaçış’ başlığını taşıyan sergi, 4 Mayıs’tan itibaren Originn’de görülebilir.
Çalışmalarını ve yaşamını Amsterdam’da sürdüren İsrail doğumlu sanatçı Avi Krispin’in ‘There Was a Time When Men Died for Honor’ isimli videosunda, gecenin geç saatlerinden gün doğumuna dek sürdüğü aracıyla, terk edilmiş bir deponun önünde durup, az sonra bürüneceği rolüyle tutarlı olma adına hazırlık yapan birini izleriz. Dövüş kulübü görünümündeki bu bir araya geliş, gruba dahil olanlar için terapi niteliğindedir.
Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Burak Delier’in ‘Songs of the Possessed’ ismini taşıyan videosunda, işyerindeki ilişkilerin yönetiminde kullanılan bir eğitim yönteminden sahne izleriz. Çalışma alanındaki ilişkileri yönetmenin, burada ortaya koyulan üretimden önemli hale geldiğini belirten sanatçının işinde, tepkileri anlık değişen beyaz yakalı çalışanlar, nihai amaca hizmet ettiklerinin farkında olmaksızın, kendileri için geliştirdikleri en doğru stratejiyi uygulamaya alırlar. Çalışanların büründükleri karakterler kimi zaman birbirine düşmanca tavır sergilese de iki tarafın da fayda göreceği konularda anlaşma sağlanabilir.
Toplumsal beklentilerin hakimiyetinden kurtulup sınırlı özgürlük alanının dışına çıkmak ve performansın sona erme olasılığını sorgulamamız için çağrıda bulunan ‘Platon’un Mağarasından Kaçış’, 24 Mayıs’a dek Originn’de ziyaret edilebilir.
monitorizmir.com
facebook.com/monitorizmir
twitter.com/monitorizmir
instagram.com/monitorizmir
Yorumları Göster
Yorumları Gizle