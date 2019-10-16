Sinemaya yeni doping
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe doping etkisi yaratacak iki yönetmeliğe imza attı. Düzenlemeyle bakanlık artık dizi film, yabancı film, yerli film gösterim ve ortak yapım türlerine de destek verecek.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmeliğe göre, ’ilk film’, ‘film yapım’, ‘animasyon’, ‘belgesel’, ‘kısa film’ ve ‘senaryo’ desteklerine ek olarak getirilen yenilikler şöyle:
Yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30 kadarı iade edilebilecek.
Nitelikli yerli filmlerin daha çok seyirciyle buluşturulabilmesi için filmleri gösterecek sinema salonları da bakanlık tarafından desteklenecek.
Ortak yapımlar, farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle de desteklenecek.
Yönetmelikle yerli diziler de desteklenecek. Dizilerin desteklenmesi için en az üç kıtada, 10 ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi gerekiyor.
Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlararası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan illerde bakanlık tarafından vali ya da vali yardımcısı başkanlığında, ilgili belediyelerin, meslek birliklerinin ve ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı film çekim koordinasyon komisyonları oluşturulacak.
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