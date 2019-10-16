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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Umut ERDEM
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sinemaya yeni doping

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Sinemaya yeni doping

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe doping etkisi yaratacak iki yönetmeliğe imza attı. Düzenlemeyle bakanlık artık dizi film, yabancı film, yerli film gösterim ve ortak yapım türlerine de destek verecek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmeliğe göre, ’ilk film’, ‘film yapım’, ‘animasyon’, ‘belgesel’, ‘kısa film’ ve ‘senaryo’ desteklerine ek olarak getirilen yenilikler şöyle:

Yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30 kadarı iade edilebilecek.

Nitelikli yerli filmlerin daha çok seyirciyle buluşturulabilmesi için filmleri gösterecek sinema salonları da bakanlık tarafından desteklenecek.

Ortak yapımlar, farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle de desteklenecek.

Yönetmelikle yerli diziler de desteklenecek. Dizilerin desteklenmesi için en az üç kıtada, 10 ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi gerekiyor.

Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlararası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan illerde bakanlık tarafından vali ya da vali yardımcısı başkanlığında, ilgili belediyelerin, meslek birliklerinin ve ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı film çekim koordinasyon komisyonları oluşturulacak. 

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