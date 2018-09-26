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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
26.09.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

55. Ulusal Yarışma başlıyor

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55. Ulusal Yarışma başlıyor

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen sinemacılar tarafından düzenlenen 55. Ulusal Yarışma, 30 Eylül akşamı Beyoğlu Sineması’nda yapılacak açılış töreni ile başlıyor.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen sinemacılar Ulusal Yarışma’yı düzenleyecek. 30 Eylül akşamı Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak olan 55. Ulusal Yarışma 4 Ekim’e kadar sürecek. Programda, film gösterimlerinin yanında Türkiye sinemasının farklı açılardan masaya yatırılacağı iki panel ve 'Nasıl festivaller istiyoruz?' başlığı ile tartışılacak geniş kapsamlı bir forum da yer alıyor.

Programda yer alacak etkinlikler şu şekilde:
Haldun Taner’in aynı adlı oyunundan uyarlanan, Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Fikret Hakan ile Fatma Girik’in paylaştığı klasik, ‘Keşanlı Ali Destanı’ açılış filmi olarak 30 Eylül akşamı saat 21:30’da gösterilecek.
Ertem Göreç’in yönettiği, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ‘Karanlıkta Uyuyanlar’ yönetmen Ertem Göreç’in de katılımıyla gerçekleşecek özel bir gösterimle 1 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak. ‘Nasıl Festivaller İstiyoruz?’ başlıklı forum; meslek birliklerinin, festival temsilcilerinin, yönetmen, yapımcı ve oyuncuların geniş katılımıyla yine 1 Ekim günü 15.00’te Cezayir Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Ceylan Özgün Özçelik, Kaan Müjdeci, Nadir Öperli ve Melis Behlil’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Türkiye Sinemasının Değişen Yüzü’ başlıklı panel, sinema yazarı Barış Saydam’ın moderatörlüğünde 2 Ekim Salı saat 15.00’te Cezayir Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek
Yapımcılar Serkan Çakarer ve Yamaç Okur’un sinema endüstrisinin gündemini değerlendirdiği podcast ‘Yetersiz Bakiye’, 55. Ulusal Yarışma’da düzenlenecek bir panelle 3 Ekim Çarşamba günü saat 15:00’te Cezayir Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

1999’dan bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Yarışma ev sahipliği yapacak. Açılış töreninde takdim edilecek Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün bu seneki sahibi; tiyatro ve sinema sanatçısı; roman, deneme, günlük, oyun ve senaryo yazarı Ferhan Şensoy.

Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerin biletleri Mobilet üzerinden ve sinema gişesinden satın alınabilir. Bilet fiyatları 10 TL.

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