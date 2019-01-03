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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM/ANKARA
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sinemadaki krize denetim kıskacı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Sinemadaki krize denetim kıskacı

Film yapımcıları ile sinema salonları işletmecileri arasında yaşanan krizi sonlandıracak yasa teklifininin önümüzdeki hafta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmesine karar verildi. Sinema salonlarında şeffaflığın sağlanması amacıyla valilikler ve kaymakamlıklar denetim yapacak.

SİNEMA yapımcıları ile salon işletme sahipleri arasında yaşanan kriz gitgide büyüyor. Yapımcılar gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor. Sinema salonlarından gelen izlenme sayıları verilerinin de güvenilir olmadığını dile getiriyorlar. Bu nedenle de sinema biletiyle ilgili yapılan promosyon düzenlemesinden anında haberdar olunmak isteniyor. Salonlarda; mısır, kola ve sinema biletine yapılan indirimlerin de biletten karşılanmasına tepki gösteriliyor. İşletmeciler ise promosyonla salonlara daha fazla izleyicinin geldiğini savunuyor.

GELECEK ÇARŞAMBA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu iki yapının uzlaşmazlığına çare olacak yasa teklifini geçtiğimiz haftalarda Meclis’e göndermişti. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, bakanlığın, paydaşların yüzde 90’ının mutabakatını sağlayarak hazırladığı teklifi önümüzdeki çarşamba günü görüşmek için programına aldı. Bu teklif, salon işletmecileri ile yapımcılar arasında krizi sonlandıracak önemli düzenlemeler içeriyor. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapacak olan teklifle, sinema salonu işletmecileri tarafından uyulması gereken reklam, fragman ve film arası süreleri belirleniyor. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10, fragman gösterim süresi en az 3 en fazla 5, sinema filmi gösterim arası en fazla 15 dakika olarak sınırlandırılıyor.

YAPIMCI İLE SÖZLEŞME

İzleyici sayısının arttırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerinin ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınıyor. Belirtilen yükümlülüklere ilişkin denetimleri gerçekleştirmek üzere de mahalli mülkî idare amirlerince denetim komisyonları kurulacağı hüküm altına alındı. Cezaların ise mahalli mülkî idare amiri tarafından verileceği kararlaştırıldı. İdarî para cezalarının ise tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunluluğu getirildi. Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ise 20 bin ile 50 bin TL arasında idari para cezaları öngörülüyor. 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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