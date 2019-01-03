Sinemadaki krize denetim kıskacı
Film yapımcıları ile sinema salonları işletmecileri arasında yaşanan krizi sonlandıracak yasa teklifininin önümüzdeki hafta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmesine karar verildi. Sinema salonlarında şeffaflığın sağlanması amacıyla valilikler ve kaymakamlıklar denetim yapacak.
SİNEMA yapımcıları ile salon işletme sahipleri arasında yaşanan kriz gitgide büyüyor. Yapımcılar gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor. Sinema salonlarından gelen izlenme sayıları verilerinin de güvenilir olmadığını dile getiriyorlar. Bu nedenle de sinema biletiyle ilgili yapılan promosyon düzenlemesinden anında haberdar olunmak isteniyor. Salonlarda; mısır, kola ve sinema biletine yapılan indirimlerin de biletten karşılanmasına tepki gösteriliyor. İşletmeciler ise promosyonla salonlara daha fazla izleyicinin geldiğini savunuyor.
GELECEK ÇARŞAMBA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu iki yapının uzlaşmazlığına çare olacak yasa teklifini geçtiğimiz haftalarda Meclis’e göndermişti. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, bakanlığın, paydaşların yüzde 90’ının mutabakatını sağlayarak hazırladığı teklifi önümüzdeki çarşamba günü görüşmek için programına aldı. Bu teklif, salon işletmecileri ile yapımcılar arasında krizi sonlandıracak önemli düzenlemeler içeriyor. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapacak olan teklifle, sinema salonu işletmecileri tarafından uyulması gereken reklam, fragman ve film arası süreleri belirleniyor. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10, fragman gösterim süresi en az 3 en fazla 5, sinema filmi gösterim arası en fazla 15 dakika olarak sınırlandırılıyor.
YAPIMCI İLE SÖZLEŞME
İzleyici sayısının arttırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerinin ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınıyor. Belirtilen yükümlülüklere ilişkin denetimleri gerçekleştirmek üzere de mahalli mülkî idare amirlerince denetim komisyonları kurulacağı hüküm altına alındı. Cezaların ise mahalli mülkî idare amiri tarafından verileceği kararlaştırıldı. İdarî para cezalarının ise tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunluluğu getirildi. Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ise 20 bin ile 50 bin TL arasında idari para cezaları öngörülüyor.
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