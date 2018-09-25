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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Sinemacılardan Beyoğlu Sineması’na destek

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Sinemacılardan Beyoğlu Sineması’na destek

 Beyoğlu Sineması’nın maddi sorunlar nedeniyle kapanması gündeme gelince başlatılan ‘sadakat kartı’ uygulaması yenilendi. Yeni kartların tanıtım filmini yönetmen Onur Ünlü çekti, filmde Hazal Kaya ve Serkan Keskin rol aldı.

Hem İstanbul hem bağımsız filmler hem de sinema sektörü için büyük önem arz eden Beyoğlu Sineması, 2017 yazının başında kapanacağını duyurmuştu. Tarihi salonların peş peşe kapandığı bir dönemde Beyoğlu’nun kapısı sokağa açılan son sinemalarından Beyoğlu Sineması’nı yaşatabilmek adına ivedilikle bir sadakat kartı projesi oluşturulmuştu. 2000’e yakın Beyoğlu Sineması dostu kart satın alarak destek vermiş, bu sayede birikmiş borçların taksit taksit ödenmesi imkanı doğmuş ve sinema kapanmaktan kurtulmuştu. Aynı dönemde Beyoğlu Sineması’nın eskimiş 30 yıllık salonunu da sponsor desteğiyle yenileyerek daha modern ve temiz bir görüntüye kavuşturulmuştu.

KARTLAR 21 EYLÜL CUMA AKŞAMI SATIŞA ÇIKTI
Şimdilerde Beyoğlu Sineması sadakat kartları MOBİLET sponsorluğunda yenilendi! Yeni kartlar dijital bir altyapıyla ve kredi kartı formunda hazırlandı. Sinemaya destek olma amacının yanında kart sahiplerine de önemli ayrıcalıklar sağlayacak yeni kartların genel satışı 21 Eylül Cuma itibariyle başladı. Sadakat kartları tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört sınıfa ayrılıyor:

• 1 yıl boyunca 10 FİLME giriş hakkı sağlayan 100’lük öğrenci kartları (100 TL)
• 1 yıl boyunca 15 FİLME giriş hakkı sağlayan 250’lik kartlar (250 TL)
• 1 yıl boyunca 30 FİLME giriş hakkı sağlayan 500’lük kartlar (500 TL)
• 1 yıl boyunca SINIRSIZ FİLME giriş hakkı sağlayan 1000’lik kartlar (1000 TL)

TANITIM FİLMİ ONUR ÜNLÜ’DEN
Yenilenen Beyoğlu Sineması Kartı’nın tanıtım filmini kendisi de Beyoğlu Sineması seyircisi olan Onur Ünlü çekti. Ünlü, hiçbir yerde gösterime girmemiş filmi ‘Kırık Kalpler Bankası’nın üç gösterim hakkını geçen yıl bedelsiz olarak Beyoğlu Sineması’na vermişti. Bu yıl da reklam filmiyle sinemaya desteğini yineledi. Filmde yine geçen yıl sinemayı yaşatma mücadelesine tam destek veren Hazal Kaya ve Serkan Keskin rol aldı. Serkan Keskin, filmde sözünü ettiği gibi Beyoğlu Sineması Kartı’nın tüm İstanbul’a dağıtılan afişlerinde boy göstermişti. Keskin’in kafasındaki şapka gerçekten de illüstratör Zeynep Özatalay’ın marifetiydi. Hazal Kaya’nın yine filmin sonunda geçen sinemada çalışma hikayesi de yaşanmış bir hikaye. Teyzesi Mine Bıçak vaktiyle Beyoğlu Sineması gişesinde çalışmış; Kaya da çocuk yaşta teyzesi sayesinde gişede çalışma olanağı bulmuş, bilet satmış. Filmin çekimleri Galatasaray’daki Gölge Kahve’de gerçekleştirildi. Tanıtım filmi önümüzdeki günlerde Beyoğlu Sineması’nın perdesinde de dönüyor olacak. 

Tanıtım filmi: https://youtu.be/YN7T986K3k8

 

Sinemacılardan Beyoğlu Sineması’na destek

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