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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı!

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Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı!

Türkiye genelinde 2018 yılında sinema seyirci sayısı yıllık yüzde 5.4 azalırken, tiyatro seyirci sayısı ise yüzde 11.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018’de tiyatro seyirci sayısı da 2017-2018 sezonunda, bir önceki döneme göre yüzde 11.9 artışla 7 milyon 841 bin 353 kişiye yükseldi. Bunun yanında sinema seyirci sayısı 2017’ye göre yüzde 5.4 düşüşle 64 milyon 772 bin 380 kişiye geriledi.

Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı

TÜİK’e göre sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6.6 artışla 33 bin 772’ye yükseldi. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 6.9, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı da yüzde 5.3 arttı. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bu dönemde yüzde 4.8 artışla 9 bin 376'ya ulaştı.
Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4.3, yabancı/çeviri eser sayısı da yüzde 7.4 arttı. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 7.8, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26.7 yükseldi. Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, geçen sezona göre yüzde 6.0 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9.5 arttı. Buna göre 2017-2018 sezonunda tiyatro
salon sayısı 736’ya gerilerken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 yükseldi. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında ayrıca 2017-2018 sezonunda 2016-2017 sezonuna göre oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3.0 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 8.6 artışla 16 bin 358’e yükseldi. Aynı dönemde çocuk eseri seyirci sayısı da yüzde 9.1 arttı. 


TÜİK verilerine göre, 2018’de gösterilen film sayısı 2017 yılına göre yüzde 12.5 artışla 65 bin 501’e ulaştı. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 19.3 artışla 30 bin 145’e, gösterilen yabancı film sayısı da yüzde 7.3 artışla 35 bin 356’ya yükseldi. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3.4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı da yüzde 16.4 düşüşle 25 milyon 576 bin 499 kişiye düştü.
Ayrıca Türkiye genelinde sinema salonu sayısı yüzde 6.2 artışla 2 bin 858 ‘e yükselirken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4.2 artarak 342 bin 813 seyirci kapasitesine ulaştı. Türkiye’de 2018 yılında sinema salonu bulunmayan il sayısı Ardahan ve Şırnak oldu.

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