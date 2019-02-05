Sinema Günleri’nde son hafta
Bomontiada’nın Başka Sinema işbirliğiyle düzenlediği ‘Sinema Günleri’ bu hafta sona eriyor.
Bomontiada’nın Başka Sinema işbirliğiyle düzenlediği ‘Sinema Günleri’ bu hafta sona erecek. Bugüne kadar birçok festivalde de yer alan ‘Halef’ filmi, 7 Şubat Perşembe günü yönetmeni Murat Düzgünoğlu’nun da katılımıyla izlenebilecek. Gösterimin ardından başarılı yönetmenDüzgünöğlu ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.
bomontiada ALT’ta, 9 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Valeska Grisebach’un ‘Western’ filmi ve10 Şubat Pazar günü ise Lukas Dhontun’un yönetmenliğini üstlendiği ‘Girl’ filmi seyircisiyle buluşacak.
Bilet Fiyatı: Tam 20 TL, Öğrenci 15 TL
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