Şimdiki zamanda geçmişin izleri

Darbeler; kayıpları, ölümleri, içimizi acıtan nice anıları, toplumda açılan onulmaz yaraları ardında bırakan karanlık zamanlar olarak hafızamızda yer ettiler. Esra Kahraman’ın bu dönemi de içine alan romanı ‘Turuncu Zamanlar’, iki şehir, iki erkek ve iki zaman arasında gidip gelen bir kitap.

Kahraman, ‘Turuncu Zamanlar’da bu acılı geçmişi oldukça naif bir dille anlatıyor. Sayfalar ilerledikçe sadece darbe döneminden söz eden siyasi bir roman yerine içine aşkı, dostluğu, kadına şiddet gibi konuları da alan, toplumun pek çok katmanını ilgilendiren bir kurguyla karşılaşıyoruz. Bir bölümde babasının kaybolması üzerinden Cumartesi Anneleri’ne selam verirken başka bir bölümde aşkı, dostlarının sevecenliğini, anneannesini ve çocukluğunun sıcak anılarını anlatarak okuru rahatlatıyor.

Pek çok konunun oldukça detaylı işlenmesine karşın, kurguda bir karmaşa yok. Tam tersi, kitapta genel bir sükûnet hâkim. En gerilimli bölümleri okurken bile yazarın sakin sesini duyuyorsunuz.

ÖLDÜRECEK YARA, DIŞTAN BELLİ OLMAZ

Darbe döneminde sırra kadem basan babasını özlemekten, sevmekten ve aramaktan asla vazgeçmeyen kahramanımız avukat Demre, geçmişini aydınlatmaya çalışırken aynı anda mesleki marifetlerini şiddet mağduru kadınlara yardım için kullanmaktadır. Bu süreçte atlattığı hayati tehlike, nişanlısıyla sorunları, geçmişin bitmek bilmez arayışları arasında nefes almak için aynı şehirdeki bir otele gitmesiyle, hayatına yeni insanlar, yeni maceralar girer.

Demre’nin müvekkillerinden Fatma, “Kurşun deliği küçük bir çukurdur, asıl içerideki yara öldürür” diyerek anlatıyor yaşadıklarını. Köyde sevdiğiyle değil -ortada dönen dalavereler yüzünden- kaçırılan Fatma, yaşadığı zulümden geneleve satılmasına kadar olan süreci anlatırken, geride kalan masum aşkın hüznünü hissediyor, cehaletin sebep oldukları ve ülke gerçekleriyle kendimizi sorguluyoruz.

Ayrıca kitap boyunca Brahms’ın ‘Trajik Uvertür’ünden André Rieu’nin ‘Romeo & Juliet’ yorumuna kadar pek çok eser satır aralarında melodileriyle eşlik ediyor. Şemsi Paşa Külliyesi’nin hikâyesi gibi anekdotlar hoş ayrıntılar olarak aklımızda kalırken, Shirley Valantine gibi eski filmler yâd ediliyor. Kitap, meraklıları için okumayı bitirdikten sonra açıp dinleyebileceğiniz müziklerin, karıştıracağınız kitapların rehberi niteliğinde.

Yazar Esra Kahraman, Türkiye’deki siyasi gelişmeler konusunda oldukça hassas. Daha önce de darbe dönemi ve kadına şiddet gibi konularda kaleme aldığı kitapları ve öyküleri var. Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan ‘Turuncu Zamanlar’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise kitabı usta yazar Burhan Sönmez’in yayına

hazırlamış olması.

TURUNCU ZAMANLAR

Esra Kahraman

Ayrıntı Yayınları, 2018

240 sayfa, 20 TL.