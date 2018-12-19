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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Arzu Bahar
19.12.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Şimdiki zamanda geçmişin izleri

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Şimdiki zamanda geçmişin izleri

Esra Kahraman’ın kaleme aldığı ‘Turuncu Zamanlar’, darbe döneminde geçen siyasi bir roman gibi görünse de içinde aşkı, dostluğu, kadına şiddet gibi konuları da barındıran sıcak bir roman.

Darbeler; kayıpları, ölümleri, içimizi acıtan nice anıları, toplumda açılan onulmaz yaraları ardında bırakan karanlık zamanlar olarak hafızamızda yer ettiler. Esra Kahraman’ın bu dönemi de içine alan romanı ‘Turuncu Zamanlar’, iki şehir, iki erkek ve iki zaman arasında gidip gelen bir kitap.
Kahraman, ‘Turuncu Zamanlar’da bu acılı geçmişi oldukça naif bir dille anlatıyor. Sayfalar ilerledikçe sadece darbe döneminden söz eden siyasi bir roman yerine içine aşkı, dostluğu, kadına şiddet gibi konuları da alan, toplumun pek çok katmanını ilgilendiren bir kurguyla karşılaşıyoruz. Bir bölümde babasının kaybolması üzerinden Cumartesi Anneleri’ne selam verirken başka bir bölümde aşkı, dostlarının sevecenliğini, anneannesini ve çocukluğunun sıcak anılarını anlatarak okuru rahatlatıyor.
Pek çok konunun oldukça detaylı işlenmesine karşın, kurguda bir karmaşa yok. Tam tersi, kitapta genel bir sükûnet hâkim. En gerilimli bölümleri okurken bile yazarın sakin sesini duyuyorsunuz.

ÖLDÜRECEK YARA, DIŞTAN BELLİ OLMAZ
Darbe döneminde sırra kadem basan babasını özlemekten, sevmekten ve aramaktan asla vazgeçmeyen kahramanımız avukat Demre, geçmişini aydınlatmaya çalışırken aynı anda mesleki marifetlerini şiddet mağduru kadınlara yardım için kullanmaktadır. Bu süreçte atlattığı hayati tehlike, nişanlısıyla sorunları, geçmişin bitmek bilmez arayışları arasında nefes almak için aynı şehirdeki bir otele gitmesiyle, hayatına yeni insanlar, yeni maceralar girer.

Demre’nin müvekkillerinden Fatma, “Kurşun deliği küçük bir çukurdur, asıl içerideki yara öldürür” diyerek anlatıyor yaşadıklarını. Köyde sevdiğiyle değil -ortada dönen dalavereler yüzünden- kaçırılan Fatma, yaşadığı zulümden geneleve satılmasına kadar olan süreci anlatırken, geride kalan masum aşkın hüznünü hissediyor, cehaletin sebep oldukları ve ülke gerçekleriyle kendimizi sorguluyoruz.
Ayrıca kitap boyunca Brahms’ın ‘Trajik Uvertür’ünden André Rieu’nin ‘Romeo & Juliet’ yorumuna kadar pek çok eser satır aralarında melodileriyle eşlik ediyor. Şemsi Paşa Külliyesi’nin hikâyesi gibi anekdotlar hoş ayrıntılar olarak aklımızda kalırken, Shirley Valantine gibi eski filmler yâd ediliyor. Kitap, meraklıları için okumayı bitirdikten sonra açıp dinleyebileceğiniz müziklerin, karıştıracağınız kitapların rehberi niteliğinde.

Yazar Esra Kahraman, Türkiye’deki siyasi gelişmeler konusunda oldukça hassas. Daha önce de darbe dönemi ve kadına şiddet gibi konularda kaleme aldığı kitapları ve öyküleri var. Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan ‘Turuncu Zamanlar’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise kitabı usta yazar Burhan Sönmez’in yayına
hazırlamış olması.

Şimdiki zamanda geçmişin izleri

TURUNCU ZAMANLAR
Esra Kahraman
Ayrıntı Yayınları, 2018
240 sayfa, 20 TL.

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