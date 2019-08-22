Şimdi: Biz neredeysek tam da orası

Eckhart Tolle

Son yıllarda tüm dünyada hızla yayılan ‘anda olmak’ kavramı, doğru anlaşıldığında, insanın ufkunu iki katına çıkartan şeylerin başında geliyor. Diğer yandan bu konu her ne kadar yetişkinler dünyasına has bir düşünme biçimi gibi görülse de aslında çocuklar dünyasında da üzerine konuşmaya gerek var. Eckhart Tolle ve yardımcı yazarı Robert S. Friedman imzalı ‘Milton’ın Sırrı’, tam da bu niyetle kaleme alınmış, eğlenceli ve sıcacık bir hikâye anlatıyor. Frank Riccio’nun kaleminden çıkan çizimler ise hikâyenin gücünü daha da artırıyor. Kitaptan evvel, yazarı Eckhart Tolle’den kısaca bahsedilmesinde fayda var. Daha ziyade yetişkinler dünyasında şimdinin gücüne dair yazdığı kitaplarla tanınan bir isim. Mutsuz bir çocukluk ve zorlu ilkgençlik döneminin ardından kişisel yolculuğunda düşüncenin gücüne varan Tolle, bilhassa Budist öğretiler ışığında hayatında da yepyeni bir sayfa açmış. Sonrası ise bu edindiği deneyim ve fikirleri insanlarla paylaşmaya dönüşmüş.

Kitap, ‘şimdi’ kavramını günümüzde çocukların en büyük problemlerinden birisi olan akran zorbalığı üzerinden ele alıyor. Duygularını saklamamak ya da sözlerini içinde tutmamak konusunda yetişkinlere göre çok daha cömert olan çocuklar için bu durum kimi zaman akranı diğer çocuklarda travmaya dönüşebilecek kaygı ve depresyon gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu noktada ebeveynlere olduğu kadar öğretmenlere de büyük iş düşüyor. Çocukların kendine güvenini yitirmemesinin yanı sıra hem okul hayatında hem de sosyal yaşantılarında güçlüklerle baş edebilme becerilerini de geliştirmeyi içeren bu durum karşısında yapılması gereken en önemli şey çocuğa nasihat vermek yerine ona bu durumla nasıl başa çıkılacağını öğretmekten geçiyor.

‘Milton’ın Sırrı’ bu açıdan oldukça kıymetli. Zira Milton’ın hikâyesini anlatırken çocuklara korkuların üstesinden gelmekte de rehberlik ediyor. Bir gün okulda başına gelen bir olay sonrasında tam da bahsettiğimiz endişe durumunun içine düşen Milton’ın hikâyesini anlatan kitap, oldukça samimi ve aynı zamanda iyi niyetli bir yerden bunun aslında nasıl önüne geçilebilir bir şey olduğunu anlatıyor. Bir gün okulda diğer çocukların zorbalığına uğrayan Milton, akşam eve geldiğinde bu durumu büyükbabası ile paylaşır. Büyükbabası ise bir gece önce bir doberman tarafından fena halde hırpalanmış, ama şimdi mışıl mışıl ve huzurla uyuyan kedilerini göstererek, tüm bilgeliğiyle şöyle diyor; “Sokulgan dün olanları kolayca ardında bırakabiliyor ve yarın olacaklar için endişelenmiyor. O Şimdi’de yaşıyor. Bu sayede az önce Brütüs’ün ona saldırmış olmasına rağmen şu anda mutlu olabiliyor.” Mesele tam da bu. Ve biz insanların beceremediği de belki.

Çoğu insan dünü ve yarını düşünmekten bugünü mutlu geçiremezken, unuttukları şey şu şimdi dediğimiz şey, aslında ‘biz neredeysek orada olan’ şey.

MILTON’IN SIRRI

Eckhart Tolle, Robert S. Friedman

Çeviren: Özge Onan

Doğan Egmont, 2019

40 sayfa, 19 TL.