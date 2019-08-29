Şifalı otlara tutkun cesur kız

Masini’nin yarattığı karakterlerin çocuklara eşsiz ilhamlar verdiği kuşkusuz. Ancak bunda, anlatılan çocukların karakter özelliklerinin yanı sıra Masini’nin anlattığı sıradışı hikâyelerin de büyük payı var. Masini bizleri kâh tarihöncesi dönemlere götürüp duvarlara resim çizdiği için kabilesi tarafından dışlanan küçük bir kızla, kâh Antik Roma’da köle olarak satılan bir başkasıyla buluşturuyor. Anlayacağınız bu çocukların mücadele ettiği zorluklar gündelik hayatımızda yaşayabileceklerimizin epey ötesinde. Serinin 11’inci kitabı ‘Ancilla ve Şifalı Bitkiler’ de yine bambaşka zamanlara ve hayatlara götürüyor okurları. Yüzyıllar öncesinde, insanların cadıların varlığına inandığı ve cadı olduğunu düşündükleri kişilere korkunç davrandıkları zamanlardayız. Cadı avlarına en çok kurban gidenlerin güçlü, çoğu zaman yalnız yaşayan, şifacı ve bilge kadınlar olduğunu biliyoruz. Kötü kalpli ve açgözlü birinin birazcık para karşılığında ihbarda bulunması bu kadınların tutuklanması için yeterli olmuştur çoğu zaman.

İşte, Küçük Ancilla da tam bu zamanlarda ve binbir türlü bitkiyi tanıyan, onlarla şifalı karışımlar hazırlayan, bu karışımlarla insanlara yardım etmeye çalışan anneannesi Brunilda’yla birlikte yaşıyor. Üstelik Ancilla da anneannesi kadar doğaya, şifalı otlara tutkun. Anneanne-torun tüm vakitlerini ot toplamak, onları sınıflandırmak, kurutmak, pomatlar, losyonlar, şuruplar hazırlamakla geçiriyor ve geçimlerini de bu şekilde sağlıyorlar. Günün birinde anneanne Brunilda da cadı avlarından nasibini alıp tutuklanınca Ancilla ormandaki evlerinde yapayalnız kalıyor. Ta ki Brunilda’nın eski dostu olan Rahip Albrecth haberi duyup küçük kızı merak edene kadar. Artık Ancilla için kaderin iplerini korkusuzca eline almanın zamanı gelmiştir. Üstelik yaptıkları hiç de gerçeküstü güçler, kahramanlıklar gerektiren şeyler değil. Ama biz sadece, manastıra kabul edilmek için saçlarını kesip kendini oğlan çocuğuna benzetmekle işe başladığını söyleyelim şimdilik.

Ancilla’nın hikâyesi çocuklara cesaret vermekle kalmıyor. Okuyunca göreceksiniz ki Ancilla eline fırsat geçtiğinde, anneannesini tutuklayanlara karşı bile kötülükle yaklaşmıyor. Onun rehberi intikam duygusu değil yeteneklerine olan güveni, yardımseverliği, zorluklar ve kötülükler karşısında sinmemesi oluyor.

ANCILLA VE ŞİFALI BİTKİLER

Beatrice Masini

Resimleyen: Desideria Guicciardini

Çev: Nükhet Amanoel

Can, 2019

72 sayfa, 13 TL