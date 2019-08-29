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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Devrim YILMAZ - dgulyilmaz@gmail.com
29.08.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Şifalı otlara tutkun cesur kız

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Şifalı otlara tutkun cesur kız

Ödüllü yazar Beatrice Masini ‘Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar’ serisinin her kitabında çocuklara farklı bir hikâye anlatıyor ve hepsinin başrolünde de kaderlerine boyun eğmeyen, cesur, aklı ve sağduyusu ile geleceği değiştirme potansiyeli taşıyan kız çocukları var.

Masini’nin yarattığı karakterlerin çocuklara eşsiz ilhamlar verdiği kuşkusuz. Ancak bunda, anlatılan çocukların karakter özelliklerinin yanı sıra Masini’nin anlattığı sıradışı hikâyelerin de büyük payı var. Masini bizleri kâh tarihöncesi dönemlere götürüp duvarlara resim çizdiği için kabilesi tarafından dışlanan küçük bir kızla, kâh Antik Roma’da köle olarak satılan bir başkasıyla buluşturuyor. Anlayacağınız bu çocukların mücadele ettiği zorluklar gündelik hayatımızda yaşayabileceklerimizin epey ötesinde. Serinin 11’inci kitabı ‘Ancilla ve Şifalı Bitkiler’ de yine bambaşka zamanlara ve hayatlara götürüyor okurları. Yüzyıllar öncesinde, insanların cadıların varlığına inandığı ve cadı olduğunu düşündükleri kişilere korkunç davrandıkları zamanlardayız. Cadı avlarına en çok kurban gidenlerin güçlü, çoğu zaman yalnız yaşayan, şifacı ve bilge kadınlar olduğunu biliyoruz. Kötü kalpli ve açgözlü birinin birazcık para karşılığında ihbarda bulunması bu kadınların tutuklanması için yeterli olmuştur çoğu zaman.

İşte, Küçük Ancilla da tam bu zamanlarda ve binbir türlü bitkiyi tanıyan, onlarla şifalı karışımlar hazırlayan, bu karışımlarla insanlara yardım etmeye çalışan anneannesi Brunilda’yla birlikte yaşıyor. Üstelik Ancilla da anneannesi kadar doğaya, şifalı otlara tutkun. Anneanne-torun tüm vakitlerini ot toplamak, onları sınıflandırmak, kurutmak, pomatlar, losyonlar, şuruplar hazırlamakla geçiriyor ve geçimlerini de bu şekilde sağlıyorlar. Günün birinde anneanne Brunilda da cadı avlarından nasibini alıp tutuklanınca Ancilla ormandaki evlerinde yapayalnız kalıyor. Ta ki Brunilda’nın eski dostu olan Rahip Albrecth haberi duyup küçük kızı merak edene kadar. Artık Ancilla için kaderin iplerini korkusuzca eline almanın zamanı gelmiştir. Üstelik yaptıkları hiç de gerçeküstü güçler, kahramanlıklar gerektiren şeyler değil. Ama biz sadece, manastıra kabul edilmek için saçlarını kesip kendini oğlan çocuğuna benzetmekle işe başladığını söyleyelim şimdilik.

Ancilla’nın hikâyesi çocuklara cesaret vermekle kalmıyor. Okuyunca göreceksiniz ki Ancilla eline fırsat geçtiğinde, anneannesini tutuklayanlara karşı bile kötülükle yaklaşmıyor. Onun rehberi intikam duygusu değil yeteneklerine olan güveni, yardımseverliği, zorluklar ve kötülükler karşısında sinmemesi oluyor.

 

Şifalı otlara tutkun cesur kızANCILLA VE ŞİFALI BİTKİLER
Beatrice Masini
Resimleyen: Desideria Guicciardini
Çev: Nükhet Amanoel
Can, 2019
72 sayfa, 13 TL

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