Sutra İstanbul'da...
Sidi Larbi Cherkaoui ve Sadler’s Wells London yapımı Sutra, dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da.
Geçtiğimiz sezon onuncu yılını kutlayan, bugüne kadar 32 ülkede, 64 kentte 190 bini aşkın seyirciye ulaşan Sutra, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) işbirliğiyle, uzun aradan sonra yeniden İstanbul’da. Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi bir araya getiren bu ödüllü işbirliği, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu bir deneyim sunacak.
Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancın Kung Fu’ya yansımasını güncel bir bağlamda ele alan Sutra, Turner Ödülü sahibi Antony Gormley’nin 21 ahşap kutusundan oluşan sahne düzeni ve Polonyalı besteci Szymon Brzóska’nın imzasını taşıyan, piyano, vurmalı çalgılar ve yaylılar için
yazılmış, canlı yorumlanan müziklerini sahneleyecek.
Guardian ve Times Sutra için, en yüksek beklentileri bile aşıyor. Kültürel değişim kavramını yeni bir seviyeye taşıyan, eşsiz ve incelikli bir gösteri ifadelerini kullandı. Gösteri, 16 ve 17 Eylül’de saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.
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