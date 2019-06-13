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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Sutra İstanbul'da...

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Sutra İstanbul'da...

Sidi Larbi Cherkaoui ve Sadler’s Wells London yapımı Sutra, dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da.

Geçtiğimiz sezon onuncu yılını kutlayan, bugüne kadar 32 ülkede, 64 kentte 190 bini aşkın seyirciye ulaşan Sutra, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) işbirliğiyle, uzun  aradan sonra yeniden İstanbul’da. Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi bir araya getiren bu ödüllü işbirliği, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu bir deneyim sunacak.

Sutra İstanbulda...

Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancın Kung Fu’ya yansımasını güncel bir bağlamda ele alan Sutra, Turner Ödülü sahibi Antony Gormley’nin 21 ahşap kutusundan oluşan sahne düzeni ve Polonyalı besteci Szymon Brzóska’nın imzasını taşıyan, piyano, vurmalı çalgılar ve yaylılar için
yazılmış, canlı yorumlanan müziklerini sahneleyecek. 

Guardian ve Times Sutra için, en yüksek beklentileri bile aşıyor. Kültürel değişim kavramını yeni bir seviyeye taşıyan, eşsiz ve incelikli bir gösteri ifadelerini kullandı. Gösteri, 16 ve 17 Eylül’de saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

 

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