Kızı, İyem koleksiyonunu satıyor
Nuri İyem’in, kızı Müjde Tanla babasının koleksiyonunda yer alan sekiz büyük eseri satışa çıkarıyor.
Alif Art Antikacılık'ın 'Osmanlı & Karma Sanat’ başlıklı müzayedesinde Nuri İyem’in, kızı Müjde Tanla'nın koleksiyonunda bulunan Nuri İyem eserleri satışa sunuluyor. 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Nişantaşı’nda bulunan galeride gerçekleşecek müzayedede toplam 464 lot eser satışa sunulacak.
Müzayedede önemli koleksiyonlardan değerli hatlar, tablolar, Kütahya ve Çanakkale seramikler, halılar ile dünyaca ünlü tasarımcıların mobilyaları satışa çıkacak.
Türk modern resminin büyük ismi Nuri İyem’in, kızı Müjde Tanla’nın koleksiyonunda yer alan ve içlerinde sanatçının başyapıtı olan 'Kayınvalide ve Eltiler' isimli tablosunun yanı sıra yedi adet eseri satışta yer alacak.
Tüm eserler; 12 Ekim'e kadar, Nişantaşı’nda yer alan galeride sergilenecek.
Bütün eserlerin yer aldığı müzayede kataloğu için: www.alifart.com
Yorumları Göster
Yorumları Gizle