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    Sezondan önce sergisi açıldı

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 00:48 | Son Güncelleme:

    Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un geçmişten günümüze denizle ilişkisini ele alan ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

    KURULUŞUNUN 10’uncu yılını geride bırakan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün arşivi ve farklı koleksiyonlardan derlenen ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’ sergisi, 1870’lerden 20’nci yüzyılın ortalarına uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. Sergi, denizin kent yaşamının bir parçası olması ve plaj kültürünün oluşması ile birlikte değişen toplumsal yapıyı gözler önüne seriyor ve Cumhuriyet’in yaşam tarzındaki köklü dönüşümlerini simgeleyen bir belgesel niteliği taşıyor. Küratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra İnönü ailesi, Mehmet Aksel, Seyhun Binzet, Ayşe Bermek, Doğan Güral, Uğur Yeğin, Doğan Paksoy, Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve SALT Araştırma’ya ait koleksiyonlardan derlenen, resim, fotoğraf, kitap, dergi ve karikatür gibi orijinal malzemeleri izleyiciyle buluşturuyor. Pera Müzesi’nin kardeş kurumu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ise serginin bir uzantısı olarak Yeşilçam filmlerindeki plaj sahnelerinden oluşan bir seçki ve dönemin plaj konulu kitap, dergi, afiş ve karikatür gibi malzemelerini yakından inceleme olanağı sağlayan izleme-okuma odaları yer alıyor.

    BELGESEL NİTELİĞİNDE

    Sergi kataloğunda tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Toprak, araştırmacı yazar Gökhan Akçura ve akademisyen Meltem Gürel’in makaleleri yer alıyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Toprak, sergiyi şu sözlerle nitelendiriyor: “İstanbul’da Deniz Sefası sergisi bir nostaljinin öyküsü. Ama bu nostalji aslında Cumhuriyet’in yaşam tarzındaki köklü dönüşümleri simgeleyen bir tarihsel belgesel.” Sergi, 26 Ağustos tarihine kadar Pera Müzesi’nde; sergiyi tamamlayan izleme ve okuma odaları ise İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde deneyimlenebilir.

    Etiketler: gazetehaberleri
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