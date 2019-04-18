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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 18:00, Son Güncelleme:

Seyyan Hanım ‘Daktilo’ kantosunu söylüyor

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Seyyan Hanım ‘Daktilo’ kantosunu söylüyor

Geçenlerde ‘Kantolar’ albümünde Seyyan Hanım’ın ‘Daktilo’sunu dinledim. Daktilo, bugünün sekreteri, asistanı mevkiini işgal ediyordu. ‘Daktilo’ kantosunda da o meslekten olanlar müziğe yansımıştı. Seri daktilo yazanlar gazete çalışanları içinde en makbul kişilerdi. Hele gece nöbetinde ahizeyi kulaklarına takarlar, 10 parmakla uçarcasına haber yazarlardı.

Zaman zaman ‘Kantolar’ı dinlerim. Geçen akşam da ‘Kantolar’ CD’sini diskçalara koydum ve Seyyan Hanım’ın ‘Daktilo’sunu dinledim.
Yıllar önce bir tarih mecmuasında şöyle bir haber okumuştum: Artık Müslüman hanımlar da büro işlerinde daktilo olarak çalışıyorlar...
Daktilo kantosunda o meslekten olanlar müziğe yansımıştı. Daktilo, bugünün sekreteri, asistanı mevkiini işgal ediyordu.
Birçok el yazısı metinleri daktiloya geçirirler, çift kopya yazarlardı. Mahkeme salonlarında da daktilolar ifadeleri, yargıcın söylediklerini kaydederlerdi.
Geçenlerde bir yazımda, bilgisayarın içeriğinin herkes tarafından öğrenilmesi yüzünden özellikle Almanya’da daktilo kullanıldığını yazmıştım.
Çok gariptir, insanın taşıdığı yazı malzemesi değişmiyor, önceden küçük daktilolar elde taşınırdı, şimdi de bilgisayarlar taşınıyor.
Şimdi bilgisayar tamircileri var, o zaman da her yerde daktilo tamircileri vardı.
Yağlanması ya da şeridini değiştirmek için oralara giderdik.
Geçmişin bazı aletleri adeta simge oluyor; belli yılları aşan yazarlar için herhangi bir müzeye eşya istendiğinde ilk akla gelen daktilodur. Ben bütün daktilolarımı verdim.
Bir de müze düzenleyicisi, birkaç satır da yazılmasını ister. Ben birkaç satırı yazarken bile parmak uçlarım acıyordu.
Çetin Altan’ın bir sözünü anımsadım: “İnsanoğlu zenginliğe kırk günde, yoksulluğa kırk yılda alışırmış.”
Ben dünyada birçok markayı kullandım.
Seri daktilo yazanlar gazete çalışanları içinde en makbul kişilerdi. Hele gece nöbetinde ahizeyi kulaklarına takarlar, 10 parmakla uçarcasına haber yazarlardı.
Cumhuriyet gazetesinde rahmetli arkadaşımız Ertum Öcal, daktilo şampiyonuydu.
Daktilo kantosundan belleğimde kalanlar:

Daktilo küçük daktilo
Ne kadar güzelsin
Gönüller yakarsın
Saat beşte beklerim
Sevdadan çakırsın
Keklik gibi sekerek kaçarsın.

Albümü hazırlayan Cemal Ünlü’nün yazısında bestenin Cümbüş Mehmet’e ait olduğu yazılıyor. Onun açıklamasını aktarayım:
“Sekreterlik görevi hanımlar için epey yeni. Adına henüz ‘Daktilo’ denilmekte. Fokstrot - çarliston karışımı ritmiyle oldukça Batılılaşmış olan anlatım neredeyse dönemin filmlerini gözümüzün önünde canlandıracak kadar başarılı. Daktilo bu tür plakların içinde, dikkate alınması, atlanılmaması gereken, dönemin önemli bir çalışması.”
Arada bir kantoları dinleyin...
‘Kantolar’ (1905 - 1945), Kalan Müzik.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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