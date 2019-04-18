Çocuklar için nisanın en güzel haftası!

Aralık ayında yayıncılık dünyasına adım atan Arden Yayınları birbirinden renkli ve sıradışı bir dizi kitabı geçen aylarda çocuk okurlarıyla buluşturdu. Çocuk edebiyatının en popüler masallarından birini bambaşka bir bakış açısıyla yeniden anlatan ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Vejetaryen Kurt’; farklı kültürlere ait masal, mitoloji ve efsanelerden derlenen, Bahar Bayramı, Cadılar Bayramı, Noel ve ramazan gibi özel günleri anlatan ‘Masallarla Dolu Bir Yıl’; ortaçağda minyatür sanatçılarının elyazması kitaplarda kullandıkları kuş figürlerinden ve kanatlı yaratıklardan örneklerin yer aldığı ‘Fantastik Kuşlar’ bunlardan bazılarıydı.

Farklı coğrafya ve kültürlerin mitolojik öykü, halk masalları ve efsanelerinden beslenen bir dizi kitap da yine yakın zamanda okurlara sunuldu. ‘Aslan Yürekli Nazar’ da bunlardan biri. Aslında dünyanın dört bir yanında farklı adlarla ve değişik biçimlerde anlatılagelen bir halk masalı ‘Aslan Yürekli Nazar’. Özellikle Kafkasya’da yaygın olarak bilinen, Nazar Pehlivan, Ağa Nazar, Nezna, Cesur Nezna gibi farklı adlar altında çeşitli versiyonları bulunan öykünün dünyaca en tanınmış versiyonu Grimm Kardeşler’in kaleme aldığı ‘Cesur Terzi’.

‘Aslan Yürekli Nazar’ı tüm bu versiyonlardan ayıran özelliği ise hikâyeleri, şiirleri ve derlediği halk masallarıyla çağdaş Ermeni edebiyatının en önemli halk ozanlarından biri olan Hovhannes Tumanyan tarafından kaleme alınmış olması. Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan sözlü edebiyat ürünlerini yepyeni bir solukla çağdaş edebiyata kazandıran Tumanyan’ın dokunduğu her efsane ve masalda olduğu gibi ‘Aslan Yürekli Nazar’ da bambaşka bir ruha ve dokuya sahip.

Masal tembelliği, korkaklığı ve işe yaramazlığı yüzünden ahalinin Sümsük Nazar ismini taktığı Nazar’ın bir dizi ‘güldürürken düşündüren’ olay sonucu efsanevi bir ‘kahramana’ dönüşmesini konu alıyor. Sıcak bir yaz günü yüzüne konan sinekleri uzaklaştırmak için yüzüne indirdiği tek fiskeyle bir sürü sinek öldürdüğünü gören Nazar, kahramanlığını herkesin duyması için köyün papazına bir bayrak yaptırarak üzerine destan yazdırıyor: “Yenilmez Kahraman Aslan Yürekli Nazar, Bir Vuruşta Binlercesini Paralar.”

Bayrağı alıp yollara düşen Nazar’ı her gören bire bin katıyor. Önyargılarla dedikodular birleşip üç-beş dalkavuğun ve akılsızın diline düşünce de olanlar oluyor, Nazar efsanesi büyüdükçe büyüyor. Tumanyan, edebi dehası ve keskin mizahi bakışıyla yoğurduğu binlerce yıllık bu halk masalıyla toplumların sorgulama kültürüne paha biçilmez bir katkı sunuyor. Biz de güncelliğini her daim koruyan ‘Aslan Yürekli Nazar’ vesilesiyle usta ozanı 150. doğum yıldönümünde sevgiyle anıyoruz.



ASLAN YÜREKLİ NAZAR

Hovhannes Tumanyan

Resimleyen: Emine Bora

Çeviren: Nışan Güreh- Alis Bedikyan

Arden Yayınları, 2019

56 sayfa, 40 TL.

Gizemli Kütüphaneci, Dominique Demers, Can Yayınları, 64 sayfa, 11.50 TL.

Gizemli kütüphaneci Bayan Charlotte kasabanın ardiyeden bozma kütüphanesini bambaşka bir dünyaya dönüştürür ve çocukların hayatını değiştirir. Kitapları market arabasıyla dolaştırmaya çıkaran ve çocukları kitapların ilham verici dünyasıyla tanıştıran bu tuhaf kadın, kendini hikâyelerin büyülü dünyasına öylesine kaptırır ki bir gün bir hikâyenin içine düşüp bilincini kaybeder. Onu geri getirmekse çocuklara kalır.

Mucize Kızlar, Ellen Bailey, Doğan Egmont, 128 sayfa, 28.70 TL.

Bilimden matematiğe, politikadan sanata hayal edilebilecek hemen her alanda, her daim görmezden gelinmelerine rağmen, muhteşem başarılara yürümüş onlarca kadın yaşamöyküleriyle çocuklara ilham veriyor. Düşündürücü sorular, testler, elişi etkinlikleri ve çizim projeleri ile zenginleştirilmiş olan kitap, çocukları içerindeki ışığı keşfetmeye çağırıyor.

Senin Gibi, Jean Baptiste Del Amo - Pauline Martin, Meav Yayıncılık, 28 sayfa, 30 TL.

Hayvanlar âleminin birbirinden sevimli üyeleri, “Senin gibi ben de bu güzel dünyanın bir parçasıyım” diyor. “Benim de bir ailem var, ben de yaramazlık yapmayı seviyorm, acıkıyorum, mutlu veya üzgün olabiliyorum, canımın yanmasından hoşlanmıyorum...” ‘Senin Gibi’, hayvanlarla olan yakınlığımıza şefkatin penceresinden bakıyor.

Bir Devekuşu Her Şeyi Yapabilir, Oğuz Demir, Uçanbalık, 32 sayfa, 16.50 TL.

Her gün kaplan tarafından kovalanan bir devekuşu olmak çok zor. Devekuşunun hayatı koşmakla geçiyor. Ah, bir uçabilse! Ama durun, bir devekuşu isterse her şeyi yapabilir, hatta uçabilir bile. Usta karikatürist ve illüstratör Oğuz Demir’den kişisel özelliklerin

ve farklılıkların güzelliğine dair komik mi

komik bir öykü!