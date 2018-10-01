Sevim Kahraman'dan Sevgi Soysal romanı
Sevim Kahraman'ın usta yazar Sevgi Soysal'ın hayatını anlattığı 'Yarım Kalan Bir Türküdür Sevgi' yayımlandı.
Yazar Sevim Kahraman’ın ürettikleriyle olduğu kadar hayatını yaşayış şekliyle de iz bırakan edebiyatçı Sevgi Soysal’ı anlattığı yeni kitabı 'Yarım Kalan Bir Türküdür Sevgi', Destek Yayınları’ndan çıktı.
Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu’nu edebiyata kazandıran Sevgi Soysal, henüz pek az kimse tarafından dillendirilen kadın sorunlarını ele alışı ve arkasında duruşuyla da Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edinmişti.
Türk edebiyatının cesur ve güzel kadını Sevgi Soysal'ın sıra dışı kısa yaşamını, belgesel/biyografik roman biçiminde yazan Sevim Kahraman; sadece yetkin ve büyük bir yazarı değil, kendisini ülkesine ve topluma karşılıksız adayan bir aydın kuşağının acılarını ve umutlarını da anlatıyor.
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