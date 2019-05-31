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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ dgulyilmaz@gmail.com
31.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Sevginin her rengi

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Sevginin her rengi
Sevgi Nereden Gelir?

Daniela Kulot ‘Sevgi Nereden Gelir?’de neşeli illüstrasyonları ve şiirsel diliyle sevginin kaynağı üzerine felsefi bir yolculuğa çıkarıyor çocukları. Claire Eamer’in yazdığı ‘İçimizde Neler Oluyor?’ ise vücudumuzda yaşayan iyi ve kötü mikroskobik organizmaların büyülü dünyasıyla tanıştırıyor bizleri.

Kimine göre kalpten, kimine göre ruhtan, kimine göre gökyüzünden gelir sevgi. Solucana sorarsanız topraktan, çiçeklere sorarsanız güneşten, kanguruya sorarsanız karından gelir, maymuna göre başımızın üstünde oturur. Peki ama hangisine mutlak doğru ya da yanlış diyebiliriz?
Daniela Kulot ‘Sevgi Nereden Gelir’de neşeli illüstrasyonları ve şiirsel diliyle sevginin kaynağı üzerine felsefi bir yolculuğa çıkarıyor çocukları. Sapsade, basit ama bir o kadar derin ve renkli bir yolculuk.
Birlikte piknik yapan üç arkadaş; sincap, geyik ve ördek ne kadar huzurlu, güvende ve mutlu hissettiklerini fark ediyorlar. Bunun aralarındaki sevgiden kaynaklandığını biliyor ama bu sevginin nereden geldiğini anlayamıyorlar. Ve böylece duyguların en güzelinin peşine düşerek önlerine çıkan herkese aynı soruyu soruyorlar; sevgi nereden
gelir?
Daniela Kulot, sevgiye giden pek çok farklı yol olduğunu, bazı soruların mutlak cevapları olmasa da arayışın heyecanlı bir yolculuk olduğunu sevginin her rengine kucak açarak anlatırken çocukların hayal gücüne alan açıyor.

SEVGİ NEREDEN GELİR? Sevginin her rengi
Daniela Kulot
Çeviren: Olcay Geridönmez
Ginko Çocuk, 2019
32 sayfa, 15 TL.






İÇİMİZDEKİ MİKROPLAR

Claire Eamer’in yazıp Marie Eve Trembley’in birbirinden komik resimlerle süslediği ‘İçimizde Neler Oluyor?’, vücudumuzda yaşayan iyi ve kötü mikroskopik organizmaların büyülü dünyasıyla tanıştırıyor bizleri. Yazarın ‘minik otostopçular’ dediği trilyonlarca mikrop her an vücudumuzun bir yerlerinde ve çevremizde geziniyor. İşin aslı onlar vücudumuzu yuvaları sanıyor. Ama durun, paniğe gerek yok!
Eamer, mikopların ne olduğu, çeşitleri, vücudumuza nasıl ve hangi yollarla girdikleri gibi kısa bilgilerden sonra neden bazı mikropların yararlı, bazılarınınsa zararlı olduğunu ilginç detaylar vererek anlatıyor. Çocuklara şaşırtıcı gelecek olan da mikropların yararlarına dair bu detaylar. “Iyyk” demeden adlarını anmadığımız bu mikroorganizmaların evrim sürecine nasıl zemin hazırladıklarını ve canlı çeşitliliğini nasıl tetiklediklerini görmek çocuklar için şaşırtıcı olmanın da ötesinde yaşam döngüsünü anlamlandırmalarına yardımcı oluyor. Mikropların besin zincirindeki yerleri, yok olmaları halinde dünyamızı ve canlılığı nelerin beklediği, onlardan korunmaya çalışırken doğanın dengesini neden ve nasıl gözetmemiz gerektiğine dair bilgiler konuya bambaşka bir pencereden bakmamızı sağlıyor.
‘İçimizde Neler Oluyor?’, mikropların keşfinden bugüne kadarki süreci ve onlarla olan savaşımızı adım adım vücudumuzun işleyişine ve yaşamın döngüsüne doğru evrilen farklı bir bakış açısıyla anlatırken mikroplardan neden korunmamız gerektiği kadar onları neden korumamız gerektiğinin de cevabını veriyor.

Sevginin her rengi


‘İçimizde Neler Oluyor?’, mikropların keşfinden bugüne kadarki süreci ve onlarla olan savaşımızı adım adım vücudumuzun işleyişine ve yaşamın döngüsüne doğru evrilen farklı bir bakış açısıyla anlatırken mikroplardan neden korunmamız gerektiği kadar onları neden korumamız gerektiğinin de cevabını veriyor.


İÇİMİZDE NELER OLUYOR?  Sevginin her rengi
Claire Eamer
Resimleyen: Marie Eve Trembley
Çeviren: Ayşe Demiray
Meav Yay., 2019
44 sayfa, 36 TL.

 

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