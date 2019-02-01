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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
01.02.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Sevda Ferdağ'a Siyad onuru

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Sevda Ferdağ'a Siyad onuru

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 51. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e, Emek Ödülü’nün ise Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve çalışanlarına verileceğini açıkladı.

 

SEVDA FERDAĞ: 1942 Edremit doğumlu Ferdağ, sinemada oyunculuk kariyerine 1958 yılında O Günden Sonra filminde rol alarak başladı. Bu ilk filminden sonra bir süreliğine Almanya’ya yerleşti ancak daha sonra Türkiye’ye döndü. 1963’te Atıf Yılmaz’ın yönettiği Azrail’in Habercisi filmiyle oyunculuğa yeniden başladı. 1968’den sonra sinemanın yanı sıra sahneye çıkarak şarkıcılığa da yöneldi. 1990’larda Gizli Yüz (1990), Ağır Roman (1997) gibi sinema filmlerinde, 2000’lerde televizyon dizilerinde yardımcı roller üstlendi. Sevda Ferdağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Seninle Son Defa (1979) filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu,Ağır Roman’daki rolüyle de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülmüştü.

ETHEM ÖZGÜVEN: 1962 Isparta doğumlu Özgüven, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi’nden aldı. Önceleri çok sayıda deneysel video ve sosyal reklam çekti. Daha sonra belgesel çalışmalarına daha fazla yoğunlaştı, belgesel çalışmalarının çoğunu Petra Holzer ile birlikte gerçekleştirdi. Çeşitli vakıf, dernek, platform ve diğer stk’larla çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan Özgüven’in belgesel sinema hakkında Yeni Film dergisinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Özgüven, 1999’dan beri Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta.

PETRA HOLZER: 1969 Dorbirn (Avusturya) doğumlu Holzer, Viyana Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden yüksek lisans, Tiyatro Bilimi Bölümü’nden yan dal derecesi aldı. Engellilik, kaçak göçmenlik ve şiddet gibi konularda kampanyalara dahil oldu. Ortak çalıştığı belgesel ve kampanyalar birçok ülkede ve TV kanallarında gösterildi. Ethem Özgüven ile birlikte FIMA Kültürlerarası Video Atölyesi’nin kurucularındandır. Makaleleri çeşitli süreli ve süresiz yayınlarda yer aldı. Halen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nin direktörlüğünü yürütmektedir.

KISA FİLM, BELGESEL VE FANTASTİK FİLM ADAYLARI DA AÇIKLANDI
SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da açıklandı. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar ise geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 2018 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, 27 Şubat’ta Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda Anahit Sahne’de gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak.

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları
Arif v 216 – Kıvanç Baruönü
Çocuklar Sana Emanet – Çağan Irmak
Ev Kadını (Housewife) – Can Evrenol
İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi – Çağrı Cem Bayraklı
Sonsuz: Ad Infinitum [kısa metraj] – Murat Çetinkaya

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları
Bir Filmin Duruşması – Gökhan Kaya
Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu
Patates Olmak Zor – İlke İzgi
Salvation Rain – Veysel Çelik
Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var – Umut Subaşı

SİYAD Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları
Araf – Didem Pekün
Kazım - Dilek Kaya
Köy – Tülay Dikenoğlu
Meteorlar – Gürcan Keltek
Parçalar – Rojda Akbayır
Yüzleşme – Nejla Demirci 

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları
Barisfer – Yusuf Emre Yalçın
Çobanın Şiiri – Özkan Emre
Hekim – Yavuz Üçer
Kurbağa Avcıları – Batuhan Kurt
Yıkıntılar Arasında - Özcan Alper

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