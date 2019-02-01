Sevda Ferdağ'a Siyad onuru

SEVDA FERDAĞ: 1942 Edremit doğumlu Ferdağ, sinemada oyunculuk kariyerine 1958 yılında O Günden Sonra filminde rol alarak başladı. Bu ilk filminden sonra bir süreliğine Almanya’ya yerleşti ancak daha sonra Türkiye’ye döndü. 1963’te Atıf Yılmaz’ın yönettiği Azrail’in Habercisi filmiyle oyunculuğa yeniden başladı. 1968’den sonra sinemanın yanı sıra sahneye çıkarak şarkıcılığa da yöneldi. 1990’larda Gizli Yüz (1990), Ağır Roman (1997) gibi sinema filmlerinde, 2000’lerde televizyon dizilerinde yardımcı roller üstlendi. Sevda Ferdağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Seninle Son Defa (1979) filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu,Ağır Roman’daki rolüyle de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülmüştü.

ETHEM ÖZGÜVEN: 1962 Isparta doğumlu Özgüven, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi’nden aldı. Önceleri çok sayıda deneysel video ve sosyal reklam çekti. Daha sonra belgesel çalışmalarına daha fazla yoğunlaştı, belgesel çalışmalarının çoğunu Petra Holzer ile birlikte gerçekleştirdi. Çeşitli vakıf, dernek, platform ve diğer stk’larla çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan Özgüven’in belgesel sinema hakkında Yeni Film dergisinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Özgüven, 1999’dan beri Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta.

PETRA HOLZER: 1969 Dorbirn (Avusturya) doğumlu Holzer, Viyana Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden yüksek lisans, Tiyatro Bilimi Bölümü’nden yan dal derecesi aldı. Engellilik, kaçak göçmenlik ve şiddet gibi konularda kampanyalara dahil oldu. Ortak çalıştığı belgesel ve kampanyalar birçok ülkede ve TV kanallarında gösterildi. Ethem Özgüven ile birlikte FIMA Kültürlerarası Video Atölyesi’nin kurucularındandır. Makaleleri çeşitli süreli ve süresiz yayınlarda yer aldı. Halen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nin direktörlüğünü yürütmektedir.

KISA FİLM, BELGESEL VE FANTASTİK FİLM ADAYLARI DA AÇIKLANDI

SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da açıklandı. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar ise geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 2018 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, 27 Şubat’ta Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda Anahit Sahne’de gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak.

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları

Arif v 216 – Kıvanç Baruönü

Çocuklar Sana Emanet – Çağan Irmak

Ev Kadını (Housewife) – Can Evrenol

İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi – Çağrı Cem Bayraklı

Sonsuz: Ad Infinitum [kısa metraj] – Murat Çetinkaya

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları

Bir Filmin Duruşması – Gökhan Kaya

Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu

Patates Olmak Zor – İlke İzgi

Salvation Rain – Veysel Çelik

Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var – Umut Subaşı

SİYAD Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları

Araf – Didem Pekün

Kazım - Dilek Kaya

Köy – Tülay Dikenoğlu

Meteorlar – Gürcan Keltek

Parçalar – Rojda Akbayır

Yüzleşme – Nejla Demirci

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları

Barisfer – Yusuf Emre Yalçın

Çobanın Şiiri – Özkan Emre

Hekim – Yavuz Üçer

Kurbağa Avcıları – Batuhan Kurt

Yıkıntılar Arasında - Özcan Alper



