GÜMÜŞHANE’nin Kale köyünde tarımla uğraşan bir ailenin çocuğuyken hayallerinin peşinden koşan ve kurduğu Kale markasını dünya çapında şöhrete ulaştıran Temel Kaya’nın hayatı, gazeteci Bünyamin Aygün tarafından kaleme alındı. Doğan Kitap tarafından yayınlanan eserde, 1999 yılında hayatını kaybeden Temel Kaya’nın başarılı yaşamı, hedeflerine ulaşmak isteyenlere yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde anlatılıyor. Kitabın yazar gelirinin ise eğitim kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.



‘GELECEK NESİLLERE IŞIK TUTACAK’

Kitabın önsözünü, merhum Temel Kaya’nın hemşerisi ve yakın dostu Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yazdı. Aydın Doğan, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Hakkın rahmetine kavuşmuş hemşerim ve yakın dostum Temel Kaya’nın oğlu Cengiz Kaya, babasını anlatan Sessiz Devin Kalesi adlı bu kitaba bir önsöz yazmamı istediğinde mutlu oldum. Temel Kaya, mutlak anlamda yokluk ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bir coğrafya ve tarihi dönemde yaşayıp kendi kalesini dişiyle, tırnağıyla kurmayı başarmış bir Anadolu insanıdır. Temel Kaya’nın sahip olduğu özellikler ve hayat anlayışı, bugün evlatları ve Kaya Ailesi’nin diğer fertleri tarafından özenle sürdürülüyor. Günümüzde bir marka olarak Kale, bir itibar kalesi olarak yurtiçinde ve yurtdışında tanınıyorsa, en temel sebebi, ailenin devralıp geleceğe taşıdığı bu anlayıştır. Sessiz Devin Kalesi, okunduğunda görüleceği üzere, örnek alınabilecek gerçek bir başarı öyküsüdür. Bu kitap vesilesiyle kalıcı bir esere dönüşmesi beni ayrıca memnun etti. Temel Kaya’nın değerli deneyimlerinin gelecek nesillere ışık tutacağına inanıyorum. Hemşerim, Gümüşhane kalesinden gelmiş kale gibi iyi bir arkadaşımızdı.”







Cengiz Kaya - Aydın Doğan - Bünyamin Aygün





KİTABIN TANITIMI YAPILDI

‘Sessiz Devin Kalesi’ kitabının tanıtımı, önceki akşam Maslak’taki Koçkaya As Plaza’da yapıldı. Tanıtıma kitabın yazarı Bünyamin Aygün’ün yanı sıra eski Bakan Oltan Sungurlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yeşilçam’ın unutulmaz sinema oyuncusu Göksel Arsoy, Koçkaya Holding’in kurucusu merhum Temel Kaya’nın ailesi ve dostları katıldı.