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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSercan Tunalı’nın ‘Yolculuk’ temalı çizimleri Konu:Atölye’de!
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Kitap Sanat
18.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Sercan Tunalı’nın ‘Yolculuk’ temalı çizimleri Konu:Atölye’de!

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Sercan Tunalı’nın ‘Yolculuk’ temalı çizimleri Konu:Atölye’de!

Çalışmalarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan sanatçı Halil Sercan Tunalı’nın çizimleri, 18 Eylül Çarşamba günü Konu:Atölye’de sanatseverlerle buluşuyor.

Reklam sektöründe animasyon yönetmenliği yapan Sercan Tunalı, bir çok marka için profesyonel işlere imza attı. Sanatçı şu sıralar ise; İstanbul’daki ilk kişisel sergisini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Minimalizm ve surrealizim etkisi altında karışık teknikle yaptığı orijinal illüstrasyonlarını sergileyecek olan Tunalı, 5 adet henüz hiçbir yerde yayınlanmamış illüstrasyonun yanı sıra 28 adet küçük illüstrasyonu da sanatseverlerle buluşturacak. Sergide ayrıca bazı illüstrasyonların animasyona dönüştürülmüş hallerini de izlemek mümkün olacak. 18 Eylül Çarşamba günü 19.30’da açılışı KafkaOkur Dergisi’nin galerisi olan Konu:Atölye’de gerçekleştirilecek sergi 28 Eylül’e kadar gezilebilir. Ayrıca sanatçının Instagram hesabına  https://www.instagram.com/p/B2OIM1DAW8V/?igshid=bnwot0hjhw7f  adresinden ulaşılabilir.

Sercan Tunalı’nın ‘Yolculuk’ temalı çizimleri Konu:Atölye’de

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