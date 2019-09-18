Sercan Tunalı’nın ‘Yolculuk’ temalı çizimleri Konu:Atölye’de!
Çalışmalarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan sanatçı Halil Sercan Tunalı’nın çizimleri, 18 Eylül Çarşamba günü Konu:Atölye’de sanatseverlerle buluşuyor.
Reklam sektöründe animasyon yönetmenliği yapan Sercan Tunalı, bir çok marka için profesyonel işlere imza attı. Sanatçı şu sıralar ise; İstanbul’daki ilk kişisel sergisini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Minimalizm ve surrealizim etkisi altında karışık teknikle yaptığı orijinal illüstrasyonlarını sergileyecek olan Tunalı, 5 adet henüz hiçbir yerde yayınlanmamış illüstrasyonun yanı sıra 28 adet küçük illüstrasyonu da sanatseverlerle buluşturacak. Sergide ayrıca bazı illüstrasyonların animasyona dönüştürülmüş hallerini de izlemek mümkün olacak. 18 Eylül Çarşamba günü 19.30’da açılışı KafkaOkur Dergisi’nin galerisi olan Konu:Atölye’de gerçekleştirilecek sergi 28 Eylül’e kadar gezilebilir. Ayrıca sanatçının Instagram hesabına https://www.instagram.com/p/B2OIM1DAW8V/?igshid=bnwot0hjhw7f adresinden ulaşılabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle