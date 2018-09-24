Baba Sahne’de bir talihsizlikler komedisi
‘Seksenler’, ‘Çocuklar Duymasın’ ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ gibi başarılı dizilere imza atan senarist ve aynı zamanda oyuncu Caner Güler, tek kişilik şovu ‘Sen Gülersen Caner Güler’le 29 Eylül’de Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak.
‘Sen Gülersen Caner Güler’, seyircisine iki saatlik eğlence ve hakiki hikayeler vadediyor. Senarist ve oyuncu Caner Güler, tek kişilik şovunda kendi hikayesini, kendisiyle ve yaşadığı her nevi talihsizlikle dalga geçmesini bilen bir üslupla anlatıyor ve seyircisini samimiyetiyle sahneye bağlıyor. Küçükçekmece’deki çocukluk yılları, ergenlik şaşkınlıkları, yoksulluğu neşeyle geçiştirebilen mutlu göçmen bir ailenin hikayeleri, evliliğin ve baba olmanın tatlı telaşları… Caner Güler, neşeyle hatırladığı hayatını, videolar, şarkılar, fotoğraflarla süslü çok komik bir hikayeye dönüştürüyor. Adeta izleyicisini evinin salonunda ağırlarken, misafirlerini gülmekten kırıp geçiriyor: “Aslında benim ne kadar talihsiz olacağım, ben doğmadan 30 yıl önce belli olmuş, tüm insanlık tüm kıtalardan Avrupa’ya göç ederken benim ailem Avrupa kıtasından Asya’ya göçmüş!”
Caner Güler, “Kişisel talihsizlikler antolojisi” adını taktığı tek kişilik gösterisini şu sözlerle özetliyor: “Herkese tanıdık gelen ve belki de bu nedenle kahkahalarını tutamadıkları bir hikaye anlatıyorum. Sanıyorum ki böylece salondaki izleyicilerle birlikte hepimiz kendi çaresizliklerimizi hatırlayıp, sonra da birlikte gülüyoruz…”
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Caner Güler, çok sayıda televizyon dizisi ve sinema filminin senaryosuna imza attı. ‘Ayrılsak da Beraberiz’, ‘Yarım Elma’, ‘Reyting Hamdi’, ‘Yasemince’, ‘Saklambaç’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Papatyam’, ‘Seksenler’, ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’, ‘Kayıt Dışı’ ve daha bir çok dizinin senaryosu ona ait. ‘Guruldayan Kalpler’ ve ‘Vay Arkadaş - Manik Tik Dildo’ ise yazdığı sinema filmleri…
‘Sen Gülersen Caner Güler’, 29 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Baba Sahne’de. Online bilet- www.babasahne.com
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