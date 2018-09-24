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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
24.09.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Baba Sahne’de bir talihsizlikler komedisi

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Baba Sahne’de bir talihsizlikler komedisi

‘Seksenler’, ‘Çocuklar Duymasın’ ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ gibi başarılı dizilere imza atan senarist ve aynı zamanda oyuncu Caner Güler, tek kişilik şovu ‘Sen Gülersen Caner Güler’le 29 Eylül’de Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak.

 

‘Sen Gülersen Caner Güler’, seyircisine iki saatlik eğlence ve hakiki hikayeler vadediyor. Senarist ve oyuncu Caner Güler, tek kişilik şovunda kendi hikayesini, kendisiyle ve yaşadığı her nevi talihsizlikle dalga geçmesini bilen bir üslupla anlatıyor ve seyircisini samimiyetiyle sahneye bağlıyor. Küçükçekmece’deki çocukluk yılları, ergenlik şaşkınlıkları, yoksulluğu neşeyle geçiştirebilen mutlu göçmen bir ailenin hikayeleri, evliliğin ve baba olmanın tatlı telaşları… Caner Güler, neşeyle hatırladığı hayatını, videolar, şarkılar, fotoğraflarla süslü çok komik bir hikayeye dönüştürüyor. Adeta izleyicisini evinin salonunda ağırlarken, misafirlerini gülmekten kırıp geçiriyor: “Aslında benim ne kadar talihsiz olacağım, ben doğmadan 30 yıl önce belli olmuş, tüm insanlık tüm kıtalardan Avrupa’ya göç ederken benim ailem Avrupa kıtasından Asya’ya göçmüş!”

 Caner Güler, “Kişisel talihsizlikler antolojisi” adını taktığı tek kişilik gösterisini şu sözlerle özetliyor: “Herkese tanıdık gelen ve belki de bu nedenle kahkahalarını tutamadıkları bir hikaye anlatıyorum. Sanıyorum ki böylece salondaki izleyicilerle birlikte hepimiz kendi çaresizliklerimizi hatırlayıp, sonra da birlikte gülüyoruz…”

 Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Caner Güler, çok sayıda televizyon dizisi ve sinema filminin senaryosuna imza attı. ‘Ayrılsak da Beraberiz’, ‘Yarım Elma’, ‘Reyting Hamdi’, ‘Yasemince’, ‘Saklambaç’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Papatyam’, ‘Seksenler’, ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’, ‘Kayıt Dışı’ ve daha bir çok dizinin senaryosu ona ait. ‘Guruldayan Kalpler’ ve ‘Vay Arkadaş - Manik Tik Dildo’ ise yazdığı sinema filmleri…

 ‘Sen Gülersen Caner Güler’, 29 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Baba Sahne’de. Online bilet- www.babasahne.com

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