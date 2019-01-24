Sele kapılmış bir dal parçası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Devrim YILMAZ dgulyilmaz@gmail.com
24.01.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

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Dördüncü kitabıyla okurla buluşan Burcu Aktaş, ‘Vahşi Şeyler’de insanın doğaya ve kendisine yaptıklarını sarsıcı biçimde sorgulayarak derin bir yüzleşmenin önünü açıyor.

Çocuk edebiyatımızın sevilen kalemi Burcu Aktaş, insanın yaşamla, doğayla ve kendisiyle ilişkisine sıradışının penceresinden bakarak sınırsız kentleşmenin yarattığı kaosa, kasvete ve duygusuzluğa odaklanıyor. ‘Vahşi Şeyler’, her şeyi nesneleştiren hırsın, sonu gelmez arzuların, durmaksızın toprağı deşen makinelerin doğamızla aramıza açtığı dipsiz uçuruma çeviriyor gözlerimizi. “Şehir bir çocuğun tadını beğenmeyip fırlatıp attığı şekere benziyor. Orada yaşayanlar da şekere üşüşmüş karıncalara. Şehir’in kahverengi bir denizi, apartmanlarla kaplı tepeleri, ilerlemeyen trafiği, bitmeyen inşaatları, sadece üç beş çocuğun oynayabileceği parkları, gündüzleri bile tekinsiz sokakları, içine çekince öksürten havası, yıldızsız göğü, güneş almayan apartman daireleri plastik çiçeklerle kaplı bahçeleri, her geçen gün genişleyen sınırları var...” Şehir’in bir kalbi yok, bu yüzden de bir sürgün gibi, hayata sadece pencere kenarından bakabilen yaşlıları var. Ve işte, seksen beş buçuk yaşındaki Mualla’nın pencere kenarındayız.

Yaşlı kız, yabancısı olduğu Şehir’i -kitaplarla kaplı, bir zamanlar yatılı arkadaş ziyaretlerine, kalabalık eş dost toplantılarına tanıklık etmiş, duvarlarında piyano nağmelerinin yankılandığı- kurtarılmış bir vahayı andıran salonunun penceresinden dürbünüyle izliyor. Uzun zamandır Şehir’le arasındaki tek bağ ona haberler getiren, bakışarak anlaştığı karga ve bu dürbün. Dürbününe yansıyanların boğuculuğundan hatıra kırıntılarına, kitapların içine, sayfaların arasına sığınarak nefes alıyor.

‘ŞEHİR’İN HEDİYELERİ’
Ne oluyorsa bir mucize dilediği doğum gününde oluyor Mualla’nın. Önce kalabalık caddede arabalar arasında dolaşan Ufak Kız giriyor kadrajına. Onu böylesine heyecanlandıran kızın kim olduğunu sormamıza kalmadan camın pervazına bir kuş düşüyor, trafiğin ortasına bir karaca dalıyor. Zaten kırılgan olan yaşlı kızı bu kadarı bile allak bullak etmeye yetecekken Şehir’de bir dizi tuhaf vukuat yaşanmaya başlıyor.

İki ayrı eksende ilerleyen hikâye Burcu Aktaş’ın kendine hayran bırakan diliyle zengin bir okuma keyfi yaşatırken ilmek ilmek ördüğü detaylarla birbirine bağlanıyor. Pencere kenarının az ötesinde kaos sürerken bu tarafında maziye sığınmış çocuksu yaşlı kız, şimdiki zamana direniyor. Oysa Şehir’in kiri pası, hüznü, sığındığımız ne varsa griye boyuyor ve büyük yanılgıyı sınırları her geçen gün genişleyen Şehir’in sadece hayvanları kıstırdığını sananlar yaşıyor. Mualla ise gizemli Ufak Kız, yaralı kuş, karaca ve diğerlerinin ardından uzun zaman sonra ilk kez dışarı’ya adım atıyor; “sele kapılmış bir dal parçası gibi...”
‘Vahşi Şeyler’, insanın doğaya ve kendisine yaptıklarını sarsıcı biçimde sorgulayarak derin bir yüzleşmenin önünü açıyor; Mualla’nın bir ayna gibi tuttuğu dürbününden yansıyanlarla göz göze gelen okuru olduğu yere çiviliyor, tıpkı trafiğin ortasına düşmüş, yüzüne onlarca araba farı tutulan bir ‘vahşi’ hayvan gibi.

Sele kapılmış bir dal parçası

VAHŞİ ŞEYLER
Burcu Aktaş
Doğan Egmont, 2019
114 sayfa, 12 TL.

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