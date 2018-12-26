Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede perde açacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon 11 sahnede oyunlarını sergileyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon 11 sahnede tiyatroseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, oyunlar artık Sultangazi ve Üsküdar'da da sahnelenecek. Şehir Tiyatroları sezonu boyunca 1 milyon seyirci hedefine ulaşmak adına il genelinde sahne sayısını 9'dan 11'e, haftalık seans sayısını ise 55'ten 70'e çıkardı. Bu sahneler haricinde daha fazla tiyatroseverin tiyatroyla buluşması için İstanbul'da şehir içi turne sayısı da artırılacak.
Şehir Tiyatroları ilk kez Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde yetişkin ve çocuk oyunları gösterimi yapacak. Daha önce sadece çocuk oyunlarının gösterime sunulduğu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise bu sezon yetişkin oyunları sahnelenecek.
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