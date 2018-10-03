Seddigh’in düşünme pratiği
Galeri Nev İstanbul, yeni sezonu Aras Seddigh’in sergisiyle açıyor
Galeri Nev İstanbul, yeni sezonu Aras Seddigh’in ‘Fil Gözü Pencerede Uyur’ sergisiyle açıyor. Cam, seramik, metal, fotoğraf, baskı, tuval gibi farklı malzemeleri ve üretim biçimlerini kapsayan sergi, sanatçının düşünme ve üretme pratiğinin bir süreç olarak izlenmesine vesile oluyor. Seddigh’in resimlerinde gördüğümüz mekanik ve organik arasındaki geçişler, burada kendilerine yeni detaylar ekleyerek daha çizgisel kurgularla ve bazen yeni formlarla karşımıza çıkıyor. Seddigh’in sanatsal pratiğinde ortaya çıkan seramik formların daha sonra metal ve cam heykellere dönüşüm süreci ise objenin hafızası üzerinden izleyiciyi kimlik değişimi ve hafıza üzerine düşündürmeye dair önerilerde bulunuyor. Sergi, 27 Ekim’e kadar sürecek.
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