‘Secret Tribe’in konukları Mabel Matiz ve Jehan Barbur
Borusan Müzik Evi sezonu iki konserle kapatacak. Mercan Dede’nin Türkiye müziğinin önemli isimleriyle gerçekleştirdiği ‘Secret Tribe’ projesinin konukları 3 Mayıs Cuma akşamı Mabel Matiz, 4 Mayıs Cumartesi akşamı ise Jehan Barbur olacak.
10. yaşını kutlayan Borusan Müzik Evi, sezonu Mercan Dede’nin Türkiye müziğinin önemli isimleriyle birlikte gerçekleştirdiği ‘Secret Tribe’ projesinin yeni konserleriyle kapatacak. Mercan Dede, 3 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştireceği konserde, yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz’le aynı sahneyi paylaşacak. 4 Mayıs Cumartesi akşamı ise Mercan Dede, ‘Secret Tribe’ projesinde bu kez Jehan Barbur’u konuk edecek.
‘Secret Tribe’in programı şu şekilde:
3 Mayıs Cuma 20.30 Borusan Müzik Evi
20.30 Kapı Açılışı
21.00 Konser
4 Mayıs Cumartesi 20.30 Borusan Müzik Evi
20.30 Kapı Açılışı
21.00 Konser
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