Şebnem İşigüzel’den yeni roman: ‘İyilik’
Günümüz edebiyatının usta kalemi Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, 8 Şubat’ta çıkıyor. Sevilmek, ayakta kalmak isteyen ve bu uğurda yalanlara, pozlara sarılmaktan da korkmayan bir kadının hikayesini anlatan ‘İyilik’, İstanbul sokaklarında geçen isyan, umut ve aşk dolu günleriyle içinde yaşadığımız zamanın da trajedisi bir bakıma.
90’lı yıllardan beri güçlü ve kıvrak kalemiyle Türk edebiyatında yer edinen Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, 8 Şubat’ta İletişim Yayınları’ndan çıkıyor. Şebnem İşigüzel yine sıradışı bir karakteriyle tanıştırıyor okuru; sevilmek ve ayakta kalmak isteyen, elindeki tek umuda tutunan, bu uğurda yalanlara, pozlara sarılmaktan da korkmayan bir kadın... İstanbul sokaklarında geçen isyan, umut ve aşk dolu günleriyle ‘İyilik’, içinde yaşadığımız zamanın da trajedisi bir bakıma.
“Metropolün alışıldık düzeni, harcayan ve harcatan tıkırdaması. Markalar, modalar, bambaşka kokular… Güzel paralar… Batan gemide ölmeye hazırlanan bir kadın. Şahane bir pozcu, maharetli bir yalancı. Koparıp aldığı, sahip olduğu tek umut için sürükleniyor koca İstanbul’da… Külkedisinin bile ayakkabısı var. Hem, ışık bir kere düşüyor insanın üstüne.
Şebnem İşigüzel, sevilmek ve ayakta kalmak isteyen, isyan eden ve yenilen bir hayatı anlatıyor. İyilik, şimdiki zaman trajedisi. Çürüyen bir diş.” (Arka kapaktan)
“Hayatımın değişmesine çok az zaman kalmıştı ve ben bundan habersizdim. Yaz sonu kanser olduğumu öğrenecektim. Bütün bunların öncesinde yaz kötü başlamıştı. Sebebi özel hayatımdı. Hatta bizzat kendim. Bir anlamda geçmişim.” (Kitaptan alıntı)
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