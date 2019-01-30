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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Şebnem İşigüzel’den yeni roman: ‘İyilik’

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Şebnem İşigüzel’den yeni roman: ‘İyilik’

Günümüz edebiyatının usta kalemi Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, 8 Şubat’ta çıkıyor. Sevilmek, ayakta kalmak isteyen ve bu uğurda yalanlara, pozlara sarılmaktan da korkmayan bir kadının hikayesini anlatan ‘İyilik’, İstanbul sokaklarında geçen isyan, umut ve aşk dolu günleriyle içinde yaşadığımız zamanın da trajedisi bir bakıma.

90’lı yıllardan beri güçlü ve kıvrak kalemiyle Türk edebiyatında yer edinen Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, 8 Şubat’ta İletişim Yayınları’ndan çıkıyor. Şebnem İşigüzel yine sıradışı bir karakteriyle tanıştırıyor okuru; sevilmek ve ayakta kalmak isteyen, elindeki tek umuda tutunan, bu uğurda yalanlara, pozlara sarılmaktan da korkmayan bir kadın... İstanbul sokaklarında geçen isyan, umut ve aşk dolu günleriyle ‘İyilik’, içinde yaşadığımız zamanın da trajedisi bir bakıma.

“Metropolün alışıldık düzeni, harcayan ve harcatan tıkırdaması. Markalar, modalar, bambaşka kokular… Güzel paralar… Batan gemide ölmeye hazırlanan bir kadın. Şahane bir pozcu, maharetli bir yalancı. Koparıp aldığı, sahip olduğu tek umut için sürükleniyor koca İstanbul’da… Külkedisinin bile ayakkabısı var. Hem, ışık bir kere düşüyor insanın üstüne.
Şebnem İşigüzel, sevilmek ve ayakta kalmak isteyen, isyan eden ve yenilen bir hayatı anlatıyor. İyilik, şimdiki zaman trajedisi. Çürüyen bir diş.” (Arka kapaktan)

“Hayatımın değişmesine çok az zaman kalmıştı ve ben bundan habersizdim. Yaz sonu kanser olduğumu öğrenecektim. Bütün bunların öncesinde yaz kötü başlamıştı. Sebebi özel hayatımdı. Hatta bizzat kendim. Bir anlamda geçmişim.” (Kitaptan alıntı)

 

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