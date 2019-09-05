Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'ndan bir 'aşk oyunu'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerŞebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'ndan bir 'aşk oyunu'
GeriKitap Sanat Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'ndan bir 'aşk oyunu'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
05.09.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'ndan bir 'aşk oyunu'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'ndan bir 'aşk oyunu'

Şebnem Bozuklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun başrollerini paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ oyunu 15 Ekim’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ortak prodüksiyonu olarak sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Aşk Geçmişim’ oyunu, UNIQ İstanbul’da provalarını sürdürüyor. Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek oturuyor. Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson’ın yazdığı anti-romantik komedi tarzındaki oyun, Ekim ayında İstanbul’un en büyük tiyatro sahnesi UNIQ Hall’de tiyatro tutkunlarının karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy’nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyuncuların her birinin en az 6 ayrı karakteri oynadığı oyun, 15 Ekim’de perdelerini açacak.

Oyunun 15 Ekim’deki prömiyer biletleri biletix’de satışa sunulacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu'ndan bir 'aşk oyunu'
Ursula Le Guin'in 'Yerdeniz'i dizi oluyor
Kız Kardeşler gün sayıyor
Arter yedi sergiyle birden açılıyor