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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ERBİL
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Schliemann Müzesi tepki çekti... ‘Soygun Müzesi’ olabilir

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Schliemann Müzesi tepki çekti... ‘Soygun Müzesi’ olabilir

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı olan Çıplak köyünde Troya antik kentini yağmalayan Schliemann’ın 10 sene boyunca kaldığı ev müze yapılmak isteniyor. Temmuz ayında başlayan restorasyon çalışmaları önümüzdeki nisan ayında tamamlanması bekleniyor. Troya Müzesi yolu üzerinde bulunan Çıplak köyünün muhtarı Ufuk Göçoğlu, Alman arkeoloğun kaldığı tarihi evin müzeye dönüştürülmesinin ardından çok sayıda yerli ve yabancı tarih meraklısının köyü ziyaret edeceğine inandıklarını ileri sürdü.

ELİMDEKİ BELGELERİ VERİRİM

Schliemann adına yapılması düşünülen müze fikrine tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. ‘Osmanlı Devleti’nde Eski Eser Kaçakçılığı ve Truva Örneği’ isimli kitabın yazarı Prof. Dr. Ali Sönmez, “Hırsızlık müzesi adıyla açılacaksa biz de belgelerle destek verelim” sözleriyle açılmak istenen müzeyi eleştirdi. Sönmez şöyle konuştu: “Osmanlı Devleti’nin aleyhine Atina’da dava açtığı, peşine hafiye taktığı, yıllarca izini sürdüğü, Osmanlı bürokrasi dilinde Schliemann’dan bahsedilen her belgede ‘Troya hazinelerini aşıran’ yani çalan diye söz ettiği bir isme müze açmak kabul edilemez. Bu müzede eserleri nasıl çaldığı, yurtdışına yasal olmayan yollarla nasıl kaçırdığı anlatılacaksa, adına hırsızlık müzesi denilecekse, elimdeki tüm belgeleri bu müzeye vermeye hazırım.”

Schliemann Müzesi tepki çekti... ‘Soygun Müzesi’ olabilir

O EVDE KALDIĞI KESİN DEĞİL

‘Troya Hazineleri’ kitabının yazarı Doç. Dr. Göksel Sazcı da yapılacak müzeye tepki göstererek; “Schliemann’ı yücelten değil de gerçekleri, tarihte yaşananların anlatıldığı bir müze olmalı. Yasal olmayan yollardan eserlerin kaçırıldığını anlatmak lazım. Osmanlı’nın verdiği iyi niyetli izni suiistimal ettiğini anlatmak gerekir. Kaldı ki Schliemann’ın kaldığı söylenen ev de kesin değil. Rivayet üzerine o ev belirlendi. Turizme kazandıracağız diye ülkemizi rencide etmemeliyiz” dedi.

MÜCADELEMİZİ ZAYIFLATIR

Arkeolog Nezih Başgelen de bu girişimin eserlerin iadesi için verilen mücadele sürecine zarar vereceğini belirtiyor: “Henrich Schliemann’nın 1873 yılında Troya harabelerinde bulduğu ve Atina’ya kaçırdığı hazinelerin geri getirilmesi Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine ulusal bir sorun olmuştur. Bu hazinelerin geri alınması 1874 yılında Schliemann’a karşı Atina’da açılan davadan itibaren kamuoyumuzun yakın takip ettiği bir konudur. Henrich Schliemann ile ilgili bir düzenleme yapılırken bu konudaki ulusal hassasiyetlerin göz ardı edilmemesi ve bugüne kadar titizlikle takip ettiğimiz süreçlere zarar verilmemesi gerekir.”

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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