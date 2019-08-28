Saz ve caz bir arada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSaz ve caz bir arada
GeriKitap Sanat Saz ve caz bir arada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
28.08.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Saz ve caz bir arada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saz ve caz bir arada

3. Bodrum Caz Festivali 1 Eylül’de başlıyor. Festivalde bu sene de Dimitri Vassilakis Quartet, Kula Baraka ve Stanpolites Project gibi cazın önemli isimleri konser verecek.

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali üçüncü yılında 1 - 9 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalin bu seneki teması saz ve caz (jazz with an ethnic touch) olarak belirlendi. Bu yılın bir özelliği de Rhodes Jazz Festival ile Bodrum Caz Festivali’nin “Kardeş Festival” olması. Festivalde Bodrum Kalesi, Denizciler Meydanı, Off Gümüşlük, Dibeklihan ve the Edition Hotel gibi yarımadanın çeşitli mekanlarında birbirinden özel projelerle yerli ve yabancı sanatçılar yer alacak. 1 Eylül pazar günü 21:00’da DKK Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ve Hüsnü Şenlendirici’nin Bülent Yıldız’ın şefliğinde Bodrum Kalesi’nde vereceği konser ile açılışının yapılacağı festival, OTO Trip, Dimitri Vassilakis Quartet, Kula Baraka, Stanpolites Project ve Okay Temiz, Tanini Trio, Anatolian Blues, Şenay Lambaoğlu ve Derya Türkan, Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars, Buzuki Orhan ve Burhan Öçal gibi önemli sanatçı ve grupları ağırlayacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalin kapanışı 9 Eylül pazartesi, Bodrum Denizciler Meydanı, 21:00’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Cenk Güray Milas Bandosu’nun beraber vereceği konser ile gerçekleşecek.

Aynı zamanda festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi katkıda bulunuyor.

Festivalin programı şöyle:

1 Eylül 2019 Pazar - Açılış Konseri - Bodrum Kalesi:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası feat. Hüsnü Şenlendirici
Şef: Bülent Yıldız

2 Eylül 2019 Pazartesi Bir Bilet İki Konser: Off Gümüşlük
20:00 OTO Trip: Onur Aymergen-Gitar, Turgut Alp Bekoğlu-Davul, Orhan Deniz-Bas
22:00 Dimitri Vassilakis Quartet _ Daedalus Project-Labyrinth(Rodos-Bodrum Kardeş
Festival Konseri)

3 Eylül 2019 Salı
18:00 Atölye: Jazz Democracy & Jazz Improvisation and Artificial Intelligence –
Dimitri Vassilakis’ın Anlatımı ile - OFF Gümüşlük Arka Bahçe

3 Eylül 2019 Salı Bir Bilet İki Konser: Off Gümüşlük
20:00 Kula Baraka (Israil)
22:00 Stanpolites Project feat. Okay Temiz : OFF Gümüşlük

5 Eylül 2019 Perşembe - Dibeklihan
Tanini Trio - Burçin Büke-Piyano, Tahir Aydoğdu-Kanun, Bilgin Canaz-Ney

6 Eylül 2019 Cuma The Bodrum Edition
21.45 Anatolian Blues / Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu, Kaan Yıldız, Can Çankaya

6 Eylül 2019 Cuma
22:00 Şenay Lambaoğlu & Derya Türkan - Off Gümüşlük

7 Eylül 2019 Cumartesi Bodrum Kalesi
21:00 Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars feat. Buzuki Orhan

8 Eylül 2019 Pazar Bodrum Kalesi
21:00 Burhan Öçal’s Jazz Dream

9 Eylül Pazartesi Bodrum Denizciler Meydanı
21:00 Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası feat. Cenk Güray Milas Bandosu

Sergi: Programda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi G.S.F Grafik Bölümü’nün Bodrum Caz Festivali için gerçekleştirdikleri tasarımlardan oluşan eserler, Bodrum Ticaret Odası’nda ücretsiz olarak sergilenecek.

Saz ve caz bir arada

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Saz ve caz bir arada
Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in
Kaan Müjdeci Venedik yolunda
Kaş'ın uyuyan Dev'i cazla uyanacak