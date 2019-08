Saz ve caz bir arada

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali üçüncü yılında 1 - 9 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalin bu seneki teması saz ve caz (jazz with an ethnic touch) olarak belirlendi. Bu yılın bir özelliği de Rhodes Jazz Festival ile Bodrum Caz Festivali’nin “Kardeş Festival” olması. Festivalde Bodrum Kalesi, Denizciler Meydanı, Off Gümüşlük, Dibeklihan ve the Edition Hotel gibi yarımadanın çeşitli mekanlarında birbirinden özel projelerle yerli ve yabancı sanatçılar yer alacak. 1 Eylül pazar günü 21:00’da DKK Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ve Hüsnü Şenlendirici’nin Bülent Yıldız’ın şefliğinde Bodrum Kalesi’nde vereceği konser ile açılışının yapılacağı festival, OTO Trip, Dimitri Vassilakis Quartet, Kula Baraka, Stanpolites Project ve Okay Temiz, Tanini Trio, Anatolian Blues, Şenay Lambaoğlu ve Derya Türkan, Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars, Buzuki Orhan ve Burhan Öçal gibi önemli sanatçı ve grupları ağırlayacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalin kapanışı 9 Eylül pazartesi, Bodrum Denizciler Meydanı, 21:00’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Cenk Güray Milas Bandosu’nun beraber vereceği konser ile gerçekleşecek.



Aynı zamanda festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi katkıda bulunuyor.



Festivalin programı şöyle:



1 Eylül 2019 Pazar - Açılış Konseri - Bodrum Kalesi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası feat. Hüsnü Şenlendirici

Şef: Bülent Yıldız



2 Eylül 2019 Pazartesi Bir Bilet İki Konser: Off Gümüşlük

20:00 OTO Trip: Onur Aymergen-Gitar, Turgut Alp Bekoğlu-Davul, Orhan Deniz-Bas

22:00 Dimitri Vassilakis Quartet _ Daedalus Project-Labyrinth(Rodos-Bodrum Kardeş

Festival Konseri)



3 Eylül 2019 Salı

18:00 Atölye: Jazz Democracy & Jazz Improvisation and Artificial Intelligence –

Dimitri Vassilakis’ın Anlatımı ile - OFF Gümüşlük Arka Bahçe



3 Eylül 2019 Salı Bir Bilet İki Konser: Off Gümüşlük

20:00 Kula Baraka (Israil)

22:00 Stanpolites Project feat. Okay Temiz : OFF Gümüşlük



5 Eylül 2019 Perşembe - Dibeklihan

Tanini Trio - Burçin Büke-Piyano, Tahir Aydoğdu-Kanun, Bilgin Canaz-Ney



6 Eylül 2019 Cuma The Bodrum Edition

21.45 Anatolian Blues / Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu, Kaan Yıldız, Can Çankaya



6 Eylül 2019 Cuma

22:00 Şenay Lambaoğlu & Derya Türkan - Off Gümüşlük



7 Eylül 2019 Cumartesi Bodrum Kalesi

21:00 Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars feat. Buzuki Orhan



8 Eylül 2019 Pazar Bodrum Kalesi

21:00 Burhan Öçal’s Jazz Dream



9 Eylül Pazartesi Bodrum Denizciler Meydanı

21:00 Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası feat. Cenk Güray Milas Bandosu



Sergi: Programda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi G.S.F Grafik Bölümü’nün Bodrum Caz Festivali için gerçekleştirdikleri tasarımlardan oluşan eserler, Bodrum Ticaret Odası’nda ücretsiz olarak sergilenecek.