Savaşın sultanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSavaşın sultanları
GeriKitap Sanat Savaşın sultanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Ömer ERDEM
18.10.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Savaşın sultanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savaşın sultanları

Feridun Emecen ve Erhan Afyoncu’nun kaleme aldığı ‘Savaşın Sultanları / Osmanlı Padişahlarının Meydan Muharebeleri’ kitabı görsel desteklerin eşliğinde okuru akademik dile boğulmadan Osmanlı’yı yeniden düşünme imkânına eriştiriyor.

Osmanlı’yı salt fiziki bir askeri güç olarak tanımlayıp başta fetihler olmak üzere diğer hareketleri bu gücün maddi sonucu görmek gibi bir görüş de var. Padişahların bizzat katıldıkları büyük meydan muharebelerini ‘ampirik tarzda’ inceleyerek yeni yaklaşımlar ortaya koymak ve gücün poetikasını açıklamak bu açıdan da önemli.

‘Osmanlı askeri tarihi, savaş stratejileri, yerleşik savaş teorileri, silahları’ eldeki belgelerden hareketle yeniden değerlendirildiğinde kendine özgü bir dünya ile buluşuruz. Editörlüğünü Coşkun Yılmaz’ın yaptığı, son dönem Osmanlı tarihçiliğinin yaratıcı ismi Feridun Emecen’in tahlil ve yorumlarla derinleştirdiği ‘Savaşın Sultanları / Osmanlı Padişahlarının Meydan Muharebeleri’ kitabına Erhan Afyoncu da katılıyor. Böylece eser iki yetkin yazarın kaleminden sıkı bir yapıya bürünüyor.

Kosova, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık- Ridaniye, Mohaç gibi savaşları, görsel desteklerin eşliğinde, son bilgiler ve kahramanlık duygusunun dışında, akademik dile boğulmadan yeniden düşünme imkânına erişiyoruz. Osmanlı minyatür sanatına yansıyan ayrıntılarda askerlerin eğitiminden kıyafetlerine, alet teknolojisinden renk estetiğine dair pek çok ayrıntı ile buluşuyoruz. Bu bize, Osmanlı ilerlemesinin kendi içindeki mesleki katmanlarını da getiriyor. Merkezinde ‘idealize edilmiş’ hareket teorisi, ok-yay gücünden ateşli silahlara doğru evrilirken temel esprisini korumak için her tür yeniliği de yapmış gözüküyor.

Mesela, Arifi’nin ‘Süleymanname’ kitabındaki minyatüre baktığımızda Osmanlı ressamlarının hayal gücü ile gerçeği ustalıkla harmanladıklarını görürüz. Renk ve hareketlerin şiiri, bizi savaşın kan ve ölüm kokan havasından biraz uzaklaştırır. Sefer lojistiğinin aşamaları bugün için de derslerle doludur. Avrupalı çizerlerin yorumladığı Osmanlı ordugâhının yerleşim düzenine uzun uzun baktığımızda ise, Osmanlı kâinat fikrinin döngüsel, hareketli ve mutlak tekçi ruhunu da yakalarız. Kalbin etrafını dalga dalga, çember çember saran ve atılım gücünü oradan alan bir uzaydır bu.

Meydan savaşlarından hareketle, en temel ayrıntıya kadar savaşın ayrılmaz halkalarını bize göstermesiyle de yeni bir bakış ve yazım yöntemi sunuyor ‘Savaşın Sultanları’. Osmanlı öncü askerlerinden deliler de yerini alırken kavram ve isim literatürünün zenginliği ile karşılaşıyoruz. Bu bağlamda savaş Türk dilini de geliştirmiştir. Değişik tarih kitaplarından alınan ekler ise kitabın yansızlığına katkı sağlıyor.
Her savaş, halk ve idare üzerinde kalıcı psikolojik etkiler bırakır. Bu bağlamda Ankara Savaşı’nda oluşan Timur kompleksinin aşılabilmesi için Otlukbeli’ne geçmek gerekir. Ayrıca Osmanlı’nın iç dinamikleri, yani kimi beylikler ve yerel güç odaklarıyla ilişkisini de dönüştürmüştür bu savaşlar. Dahası, aile içindeki gerilimleri de düzene sokmuştur. Hatta Yavuz gibi padişahları diğerlerinden ayırıp kurucu karaktere büründüren yine odur.
Osmanlı romantizminin zirve yaptığı şu günlerde, doğru okunduğunda eleştirel aklı da devreye sokarak yeni yorumlara fırsat verebilecek bir çalışma ‘Savaşın Sultanları’. Gücün sözüyle değil doğasıyla ilgilenmenin paradigmasını sunmasıyla da ayrıksı. Kitaptaki göz yorucu tek tercihin dijital ortamda hazırlanmış haritalar olduğunu da söylemeliyim. Umulur ki sanat ve düşünce stratejist ve tasarımcıları da bu kitapla ilgilenir.

SAVAŞIN SULTANLARI / OSMANLI PADİŞAHLARININ MEYDAN MUHAREBELERİ
Feridun M. Emecen/ Erhan Afyoncu
Editör: Coşkun Yılmaz.
Bilge Yayınları, 2018
816 sayfa, 900 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Sanatçı yoldaşlar’ın çok ilginç hikâyesi: ‘Rus Avangardı’

Geçmişin yükü

Naif bir ‘sessizlik’

Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor