Saturday Night Fever Ä°stanbul'a geliyor

John Travoltaâ€™ya ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala en Ã§ok satan film mÃ¼zikleri ile anÄ±lan â€˜77 yapÄ±mÄ± ikonik sinema filmiÂ Saturday Night Feverâ€™Ä±n mÃ¼zikali, 28 Nisan - 3 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda 8 performansla Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde izleyicilerle buluÅŸacak.Â

Bee Geesâ€™in, her biri pop kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n efsaneleri haline gelmiÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi kÃ¼lt filmler arasÄ±nda yer alanÂ Saturday Night Feverâ€™Ä±n sahneye bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir yansÄ±masÄ± olan mÃ¼zikal, 70â€™lerin sonlarÄ± ve 80â€™lerin ilk dÃ¶nemini kasÄ±p kavuran 'disco' mÃ¼zik ve danslarÄ±ndan oluÅŸan renkli bir gÃ¶steri sunuyor. MÃ¼zikal, filmde de olduÄŸu gibi, Brooklyn hayatÄ±nÄ±n sert gerÃ§eklerinden kaÃ§an ve dans baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in pervasÄ±z ama heyecan verici bir yola Ã§Ä±kan Tony Manero'nun hikayesini anlatÄ±yor. Bee Geesâ€™in 'Stayinâ€™ Alive ve How Deep Is Your Love' gibi efsaneleÅŸmiÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ± ile izleyicilere bir hafta boyunca Zorlu PSMâ€™de unutlmaz bir ÅŸov sunacak.Â