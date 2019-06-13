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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Şarlo’dan Rekin Teksoy’a

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Şarlo’dan Rekin Teksoy’a

Sinema eleştirmeni, tarihçisi, ansiklopedi yöneticisi sevgili dostum Rekin Teksoy, bir zamanlar TRT’de yayıncı arkadaşımız Raşit Çavaş’la birlikte film öncesi konuşma yapardı. Dante Alighieri’nin ‘İlahi Komedya’sını özgün dilinden çevirmişti. ‘İlâhi Komedya’nın benim yayıncılık tarihimde önemli bir yeri vardır.

Geçenlerde TRT 2’de Charlie Chaplin’in ‘Modern Zamanlar’ filmini seyrederken birden sinema eleştirmeni Rekin Teksoy’u hatırladım.
Sinema eleştirmeni, tarihçisi, ansiklopedi yöneticisi sevgili dostum bir Avrupa gezisinden döndüğünde bana Şarlo’nun film müziklerinin bulunduğu bir CD getirmişti.
CD’nin kapağında ‘Limelight’ yazılıydı.
Şarlo’nun filmlerini hâlâ büyük bir hayranlıkla seyrediyorum. Siyasal ve toplumsal mesajı eskimiş değil.
Rekin Teksoy, bir zamanlar TRT’de yayıncı arkadaşımız Raşit Çavaş’la birlikte film öncesi konuşma yapardı.
Teksoy, aynı zamanda şair de olan Ramazan Gökalp Arkın’ın çıkardığı ansiklopedinin yöneticisi idi.
Dante Alighieri’nin ‘İlahi Komedya’sını özgün dilinden çevirdi.
‘İlahi Komedya’nın benim yayıncılık tarihimde önemli bir yeri vardır.
Altın Kitaplar Yayınevi’ndeyken Dr. Turhan Bozkurt ile birlikte çıkarmaya karar verdiğimiz klâsik eserler arasında Dante’nin ‘İlâhi Komedya’sı da vardı. Milli Eğitim Klasikleri arasında yayımlanmıştı.
Çevirmen Dr. Feridun Timur’la görüştük, Eskişehir’de oturuyordu, gelemeyeceğini söyledi, ben Eskişehir’e gittim, anlaşmayı yaptım.
Gece yarısı trenle gene İstanbul’a döndüm.
Altın Kitaplar’da Klasikler Dizisi’nin yanında Nobel Dizisi’ni de başlatmıştık.
Rekin Teksoy’un devasa ‘Sinema Tarihi’ kitabı da önemli bir başvuru kaynağıdır.
Hatırlamak yazılarının amacını bir kere daha özetleyelim:
Rekin Teksoy’un iki kitabını da kitaplığınızda bulundurun:
Biri Dante’nin ‘İlahi Komedya’ çevirisi.
Diğeri de ‘Sinema Tarihi’.
İkisi de Oğlak Yayınları tarafından yayımlandı.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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