Şarlo’dan Rekin Teksoy’a
Sinema eleştirmeni, tarihçisi, ansiklopedi yöneticisi sevgili dostum Rekin Teksoy, bir zamanlar TRT’de yayıncı arkadaşımız Raşit Çavaş’la birlikte film öncesi konuşma yapardı. Dante Alighieri’nin ‘İlahi Komedya’sını özgün dilinden çevirmişti. ‘İlâhi Komedya’nın benim yayıncılık tarihimde önemli bir yeri vardır.
Geçenlerde TRT 2’de Charlie Chaplin’in ‘Modern Zamanlar’ filmini seyrederken birden sinema eleştirmeni Rekin Teksoy’u hatırladım.
Sinema eleştirmeni, tarihçisi, ansiklopedi yöneticisi sevgili dostum bir Avrupa gezisinden döndüğünde bana Şarlo’nun film müziklerinin bulunduğu bir CD getirmişti.
CD’nin kapağında ‘Limelight’ yazılıydı.
Şarlo’nun filmlerini hâlâ büyük bir hayranlıkla seyrediyorum. Siyasal ve toplumsal mesajı eskimiş değil.
Rekin Teksoy, bir zamanlar TRT’de yayıncı arkadaşımız Raşit Çavaş’la birlikte film öncesi konuşma yapardı.
Teksoy, aynı zamanda şair de olan Ramazan Gökalp Arkın’ın çıkardığı ansiklopedinin yöneticisi idi.
Dante Alighieri’nin ‘İlahi Komedya’sını özgün dilinden çevirdi.
‘İlahi Komedya’nın benim yayıncılık tarihimde önemli bir yeri vardır.
Altın Kitaplar Yayınevi’ndeyken Dr. Turhan Bozkurt ile birlikte çıkarmaya karar verdiğimiz klâsik eserler arasında Dante’nin ‘İlâhi Komedya’sı da vardı. Milli Eğitim Klasikleri arasında yayımlanmıştı.
Çevirmen Dr. Feridun Timur’la görüştük, Eskişehir’de oturuyordu, gelemeyeceğini söyledi, ben Eskişehir’e gittim, anlaşmayı yaptım.
Gece yarısı trenle gene İstanbul’a döndüm.
Altın Kitaplar’da Klasikler Dizisi’nin yanında Nobel Dizisi’ni de başlatmıştık.
Rekin Teksoy’un devasa ‘Sinema Tarihi’ kitabı da önemli bir başvuru kaynağıdır.
Hatırlamak yazılarının amacını bir kere daha özetleyelim:
Rekin Teksoy’un iki kitabını da kitaplığınızda bulundurun:
Biri Dante’nin ‘İlahi Komedya’ çevirisi.
Diğeri de ‘Sinema Tarihi’.
İkisi de Oğlak Yayınları tarafından yayımlandı.
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