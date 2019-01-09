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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
09.01.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

Saray mutfakları ve hamamlar ziyarete açıldı

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Saray mutfakları ve hamamlar ziyarete açıldı

OSMANLI Devleti'nin yaklaşık 4 yüzyıl boyunca idare merkezi olan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler, dünden itibaren ziyarete açıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, restorasyonu tamamlanan Saray Mutfakları ve Hamamı, Aşçılar Mescidi, Kalayhane ile Harem Hünkar Hamamı, Valide Sultan Hamamı ve Kuşhane Mutfağı ile peyzaj düzenlemesi tamamlanan Arslanlı Bahçe’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarayın ikinci avlusunda yer alan Saray Mutfakları, Marmara Denizi cephesinde yaklaşık 5 bin 250 metrekarelik bir alanda 170 metre uzunluğunda bir avlu/sokak etrafında sıralanan yapılardan oluşuyor. Fatih Sultan Mehmed döneminde yine aynı yerde inşa edilen mutfakların mimarı bilinmemekle birlikte, Aşçılar Camii’ne bitişik ilk iki kubbeli mekanın bu dönemden kaldığı, Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde Saray nüfusunun artması sebebiyle mutfakların genişletildiği, 1574 yılında çıkan yangından sonra Başmimar Sinan tarafından mutfakların ve koğuş yapılarının yenilendiği ve önündeki sokağın genişletilerek revakların avluya doğru öne alındığı biliniyor.

4-5 BİN KİŞİYE YEMEK VERİLİRDİ

Saray mutfaklarında Birun (Dış saray) ve Enderun (İç saray) halkı için her gün yaklaşık 4-5 bin kişilik yemek pişirilirdi. Divan-ı Hümayun üyelerine, üç ayda bir ulufe dağıtımı sırasında sayısı on beş bini bulan yeniçerilere, elçi kabulü sırasında elçilere ve törene katılan tüm görevlilere yemek hazırlanırdı. Ramazan ayının on beşinci gecesi yeniçerilere baklava pişirilirdi.

16. ve 17. yüzyılda saray mutfaklarında çalışan aşçılar, helvacılar, şekerciler ve diğer hizmet grupları için inşa edilen, daha sonra yenilenen Mutfak Koğuşları’nda 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlanarak pek çoğu ilk kez sergilenen eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan üç yeni temayla ziyarete açıldı. Bunlar 'Mutfak Sofra Araç Gereçleri', 'Saray’da Kahve' ve ‘Saray'da Kiler’ sergileri. 2014 yılından itibaren peyzaj ve düzenlemesi yapılan ‘Arslanlı Bahçe’ ise, yeni düzenleme ile dinlenme, seyir ve etkinlik yeri olarak ziyarete açıldı. m AA

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