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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Sanatla şehirlerarası bağlantı

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Sanatla şehirlerarası bağlantı

Türkiye’nin dört bir yanından kültür-sanat kurumlarından, bağımsız inisiyatiflerden ve yerel yönetimlerden temsilciler, 26-27 Haziran tarihlerinde Feriye’de gerçekleştirilecek bir konferansta buluşacak.

Türkiye’nin dört bir yanından kültür-sanat kurumlarından, bağımsız inisiyatiflerden ve yerel yönetimlerden temsilciler, 26-27 Haziran tarihlerinde Feriye’de gerçekleştirilecek bir konferansta buluşacak. Sürdürülebilir şehirlerden kültürel mirasa, festivallerden kültürel planlamaya farklı başlıkların konuşulacağı konferansta, Türkiye ve Hollanda’dan 20’nin üzerinde konuşmacı bir araya gelecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla düzenlenecek ‘Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak’ başlıklı konferans, Anadolu’nun 19 şehrinden katılımcılarla Hollanda’dan çeşitli kurum temsilcilerini iki gün boyunca farklı panellerde buluşturacak.

Masa başı araştırması ve saha ziyaretleriyle yaklaşık 15 ay süren proje sonunda düzenlenen bu konferansın, farklı şehirler ve kültür-sanat aktörleri arasında bir tartışma platformu oluşturması ve sürdürülebilir işbirliklerinin yolunu açması hedefleniyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek söyleşilere katılım için rezervasyon gerekiyor. Ayrıntılı program ile rezervasyonlarla ilgili bilgiler, 17 Haziran haftasında İKSV web sitesi (www.iksv.org) üzerinden açıklanacak.

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