Sanatla şehirlerarası bağlantı
Türkiye’nin dört bir yanından kültür-sanat kurumlarından, bağımsız inisiyatiflerden ve yerel yönetimlerden temsilciler, 26-27 Haziran tarihlerinde Feriye’de gerçekleştirilecek bir konferansta buluşacak.
Türkiye’nin dört bir yanından kültür-sanat kurumlarından, bağımsız inisiyatiflerden ve yerel yönetimlerden temsilciler, 26-27 Haziran tarihlerinde Feriye’de gerçekleştirilecek bir konferansta buluşacak. Sürdürülebilir şehirlerden kültürel mirasa, festivallerden kültürel planlamaya farklı başlıkların konuşulacağı konferansta, Türkiye ve Hollanda’dan 20’nin üzerinde konuşmacı bir araya gelecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla düzenlenecek ‘Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak’ başlıklı konferans, Anadolu’nun 19 şehrinden katılımcılarla Hollanda’dan çeşitli kurum temsilcilerini iki gün boyunca farklı panellerde buluşturacak.
Masa başı araştırması ve saha ziyaretleriyle yaklaşık 15 ay süren proje sonunda düzenlenen bu konferansın, farklı şehirler ve kültür-sanat aktörleri arasında bir tartışma platformu oluşturması ve sürdürülebilir işbirliklerinin yolunu açması hedefleniyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek söyleşilere katılım için rezervasyon gerekiyor. Ayrıntılı program ile rezervasyonlarla ilgili bilgiler, 17 Haziran haftasında İKSV web sitesi (www.iksv.org) üzerinden açıklanacak.
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