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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Mehmet Can TOPTAŞ/ANKARA
30.09.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

Sanatın “üçüncü” boyutu

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Sanatın “üçüncü” boyutu

“3D Street Art”(Üç boyutlu sokak sanatı) çalışmalarıyla bilinen Sanatçı Mustafa Boran, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde(ETİSEM) resim hocası olarak görev yapan Boran, çeşitli mekanlara 3D süslemeler yapıyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptığı 3D çalışmalarıyla sanata yeni bir boyut kazandıran Boran, son çalışmasını Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Salonunda bulunan TAV Galeri’de “Umutlar Tükenmeden” isimli kişisel sergisinde sergiliyor. Sergide Boran’ın 3D çalışmasının yanı sıra yağlı boya tabloları da yer alıyor. 15’in üzerinde çalışmasının bulunduğunu kaydeden Boran, çalışmalarının AVM’lerde sergilenmesi için teklif geldiğini ifade ederek, Ankara, Erzurum ve Bolu gibi illerde yaklaşık 8 AVM’de çalışmalarını sergileme imkanı bulduğunu söyledi. 3D çalışmanın zor olduğuna da değinen Boran, bir çalışmayı iki haftalık bir çalışma süresinde bitirdiğini vurguladı. 3D çalışmaları hakkında bilgi de veren Boran, “3D çalışması tamamen göz yanılmasına dayalı ters perspektif ve konik perspektif özelliklerine göre yapılan bir çalışma. Cisimler gözümüzden gittikçe uzaklaşır. Bizden 1 metre ile 100 metre uzaklıktaki cisimlerin aynı anda görülmesini sağlamak için ön kısımlardaki cisimler ufak olacak, arkadakiler gittikçe büyüyecek ki eşit bir mesafe ele alsın. Bu da konik perspektif esasına göre yapılıyor. Temel mesele aynı noktadan yapılması ve aynı noktadan resmin çekilmesi” dedi.

SANATA İLGİ AZ

3D sanata Türkiye’de ilginin az olduğunu belirten Boran, “Uzakdoğu’da 3D müzesi var, kendi kültürünü orada yansıtmış. Türkiye’de de tarihimizi anlatan bir şey neden kurulmasın? Bu konuda bir ekip kurulur, bana böyle bir teklif gelse bir ekip kurarım, çok güzel çalışmalar çıkar. Bizim tarihimizi anlatan yansıtan bir şey yapsak kötü mü olur” dedi. Boran, Ankara’da Sıhhiye Meydanına kalıcı bir 3D çalışması yapmak istediğini de söyledi. Çalışmalarının vatandaşlardan ilgi görmediğinden yakınan Boran, “Üzülerek söylüyorum, sanata bakış açımız maalesef çok az. Öğrencilerime her zaman şunu söylemişimdir: sanat, hayata bakış açınızı değiştirir. Mezun oldukları zaman diyorlar ki ‘değişti.’ Sergiyi açtım binlerce kişi geçiyor, üç beş kişi göz ucuyla bakıyor” diye konuştu.

ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK İSTERİM

Üniversitelerin imkan vermesi halinde 3D sanatını öğrencilere öğretmek istediğini de belirten Boran, bu konuda başarılı olacak birçok öğrenci yetiştirebileceğini söyledi.

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