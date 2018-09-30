Sanatın “üçüncü” boyutu

Ankara Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde(ETİSEM) resim hocası olarak görev yapan Boran, çeşitli mekanlara 3D süslemeler yapıyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptığı 3D çalışmalarıyla sanata yeni bir boyut kazandıran Boran, son çalışmasını Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Salonunda bulunan TAV Galeri’de “Umutlar Tükenmeden” isimli kişisel sergisinde sergiliyor. Sergide Boran’ın 3D çalışmasının yanı sıra yağlı boya tabloları da yer alıyor. 15’in üzerinde çalışmasının bulunduğunu kaydeden Boran, çalışmalarının AVM’lerde sergilenmesi için teklif geldiğini ifade ederek, Ankara, Erzurum ve Bolu gibi illerde yaklaşık 8 AVM’de çalışmalarını sergileme imkanı bulduğunu söyledi. 3D çalışmanın zor olduğuna da değinen Boran, bir çalışmayı iki haftalık bir çalışma süresinde bitirdiğini vurguladı. 3D çalışmaları hakkında bilgi de veren Boran, “3D çalışması tamamen göz yanılmasına dayalı ters perspektif ve konik perspektif özelliklerine göre yapılan bir çalışma. Cisimler gözümüzden gittikçe uzaklaşır. Bizden 1 metre ile 100 metre uzaklıktaki cisimlerin aynı anda görülmesini sağlamak için ön kısımlardaki cisimler ufak olacak, arkadakiler gittikçe büyüyecek ki eşit bir mesafe ele alsın. Bu da konik perspektif esasına göre yapılıyor. Temel mesele aynı noktadan yapılması ve aynı noktadan resmin çekilmesi” dedi.

SANATA İLGİ AZ

3D sanata Türkiye’de ilginin az olduğunu belirten Boran, “Uzakdoğu’da 3D müzesi var, kendi kültürünü orada yansıtmış. Türkiye’de de tarihimizi anlatan bir şey neden kurulmasın? Bu konuda bir ekip kurulur, bana böyle bir teklif gelse bir ekip kurarım, çok güzel çalışmalar çıkar. Bizim tarihimizi anlatan yansıtan bir şey yapsak kötü mü olur” dedi. Boran, Ankara’da Sıhhiye Meydanına kalıcı bir 3D çalışması yapmak istediğini de söyledi. Çalışmalarının vatandaşlardan ilgi görmediğinden yakınan Boran, “Üzülerek söylüyorum, sanata bakış açımız maalesef çok az. Öğrencilerime her zaman şunu söylemişimdir: sanat, hayata bakış açınızı değiştirir. Mezun oldukları zaman diyorlar ki ‘değişti.’ Sergiyi açtım binlerce kişi geçiyor, üç beş kişi göz ucuyla bakıyor” diye konuştu.

ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK İSTERİM

Üniversitelerin imkan vermesi halinde 3D sanatını öğrencilere öğretmek istediğini de belirten Boran, bu konuda başarılı olacak birçok öğrenci yetiştirebileceğini söyledi.