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Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Sanatın ‘melek’leri

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Sanatın ‘melek’leri

Beyoğlu'nun simge yapılarından tarihi Saint Antoine Kilisesi’nde açılan, Türkiye ve dünyadan sanatçıları bir araya getiren ‘Angel’ (Melek) başlıklı karma sergi ocak ayının sonuna kadar uzatıldı.

Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon türlerinde eserlerin yer aldığı sergide; Bilge Alkor, Ergin İnan, Mehmet Sinan Kuran, Pınar Yoldaş, İtalyalı ressam Luca Pignatelli’nin yanı sıra, mimar ve ressam Lithian Ricci, müzikal performansları ve ses heykelleriyle tanınan multimedya sanatçısı Yuval Avital, el nakışı dokumalarıyla ünlü Güney Afrikalı sanatçılar Kimathi Mafafo ve kuş heykelleriyle tanınan Jake Michael Singer, İranlı genç sanatçı Shirin Abedinirad ve İranlı sanatçı Mehrnoush Esmaeilpour’un çalışmaları sergileniyor. Serginin proje yönetimini ve küratörlüğünü ise Ayşe Pınar Akalın üstleniyor.

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