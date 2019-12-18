‘Sanatın iyileştirici gücüne İnanıyoruz’

HER tarafı mağazalarla dolu bir alışveriş merkezinin kalabalık bir katında yürürken, tam da içinde bulunduğunuz durumu anlatan bir sergiyle karşılaşacağınızı düşünür müsünüz? İstanbul’un iş merkezleriyle bilinen semti Maslak’taki, 42 Maslak adlı alışveriş merkezinin içerisinde yer alan Vision Art Platform, ilk sergisi ‘Doğa’dan Sonra’ ile bugün kapılarını açıyor.

SIKIŞTIRILMIŞ BİR HAYAT YAŞIYORUZ

Küratörlüğünü Rafet Arslan’ın üstlendiği sergide sanatçılar Gökhan Balkan ve Berkay Buğdan’ın insan-doğa ilişkisine dair eserleri yer alıyor. Sergideki işler insanın doğaya müdahale ve dönüştürme çabasının yanı sıra onun gezegenin öznesi olma sürecine ilişkin konuları ele alıyor. Uzun yıllar HN Sanat Danışmanlığı çatısı altında sanat çalışmalarını yürüten Hayrunnisa Taşyar, “Sanatla insanları nasıl ve nerelerde buluşturabiliriz” sorusuyla hareket ettiği sanat yolculuğunda Vision Art Platform’un yeni bir soluk olduğunu anlatıyor: “Sanatın iyileştirici ve dönüştürücü bir gücü olduğuna inanıyoruz. Sürekli bir yerlere yetişme çabası içerisinde yaşadığımız şehir hayatında kimse kendine zaman ayıramıyor. Bu yüzden hiç beklemedikleri yerlerde insanların karşısına sanatla çıkmayı hedefledik. Hem sanatçıların kendilerini rahatça ifade edebildikleri hem de insanlarla buluşabilecekleri bir platform oluşturmak istedik. ‘Doğa’dan Sonra’ sergisi için bir alışveriş merkezini özellikle tercih ettik. Serginin konusuyla içinde bulunduğu mekân bütünlük oluşturuyor. Sıkıştırılmış bir hayat yaşıyoruz. Binaların dışına taşan çok sayıda teknolojik aygıt kullanıyoruz. Bu görüntüleri kapatmak için binaları plazalara dönüştürüyoruz. Ama tüm bu sıkışmışlık içerisinde biz sanatın her şeyi dönüştürebileceğine inanıyoruz. İnsanların karşısına çıkarak kafalarında soru işaretleri oluşturmayı hedefliyoruz.

İNSANSIZ BİR DOĞA OLABİLİR Mİ?

Sergi küratörü Rafet Arslan sergiyi, “Bizim sanatla ve estetikle ifade ettiğimiz eserler aslında birer soru soruyor, ortaya bir fikir atıyor. ‘Doğa’dan Sonra’da Gökhan Balkan, özellikle düşünce tarihinde insan eliyle yaratılan ikinci doğa fikrinin ötesini düşünerek “İnsan ötesinde bir üçüncü doğa var mı” sorusunu soruyor. Robotik ve nanoteknolojilerin gelişmesi gözümüzün önünde gerçekleşirken, gelecekte insanın olmadığı bir doğa var olabilir mi fikrine kafa yoruyor. Berkay Buğdan da ise daha şiirsel bir doğa anlatımı var. Manzaraları daha soyut olarak ele alıyor, çelik plakalar üzerinden klasik manzara resmi anlatımının ve malzeme seçiminin dışına çıkıyor. Çelik plakalarla çürümeye yüz tutmuş bir malzemeyi tercih ediyor” sözleriyle anlatıyor. Serginin kurulum aşamasında çok sayıda model denediklerini ifade eden Arslan, iki sanatçının işlerini olabildiğince iç içe sokarak ortaya çıkacak çatışma ve birleşmeleri izleyicinin kendi yorumuna açmak istediğini söylüyor.

SEMİNER VE ATÖLYELER YAPILACAK

Vision Art Platform’un serginin yanı sıra seminer, sohbet ve sanat atölyelerine de ev sahipliği yapacağını söyleyen Hayrunnisa Taşyar, şubat ayında açılacak yeni bir sergiye hazırlandıklarını sözlerine ekliyor. Şubat ayındaki serginin ardından ise yeni bir mekân arayışına gireceklerini ifade eden Taşyar, her yeni sergide farklı mekânlarda farklı insanların karşısına çıkmayı hedeflediklerini anlatıyor. “Doğa’dan Sonra” 20 Ocak 2020’ye kadar Vision Art Platform’da görülebilir.