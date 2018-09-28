Sanatçılardan birlik çağrısı ve sergi daveti
GANG by Sanayi Project adıyla kolektif oluşturan bir grup sanatçı, birlik çağrısı yaptıkları ortak açıklamayla üretimlerini 29-30 Eylül tarihlerinde Seyrantepe’de iki günlük bir atölye sergisinde izleyiciyle buluşturacaklarını duyurdu.
GANG by Sanayi Project’in ortak açıklaması şöyle:
“Sanatçılar olarak, varlığımızı bireyselden öte kolektif olarak ortaya koymanın belli dönemlerde sanatçıyı zenginleştirdiğini düşünüyoruz. Çağımızın bizleri ayrıştırdığı bugünlerde, birlik olmanın ve işlerimizi izleyiciler ile buluşturmanın yolunun ise yine atölyeden geçtiği kanaatindeyiz.
Bu düşünceden yola çıkarak; üretimlerimizi iki günlük bir atölye sergisinde izleyicinin beğenisine sunarak, dostlarımız ile periyodik hale gelmesini umduğumuz bir karşılaşma bahanesi yarattık...
Sanatçılar: Ahmet Sarı, Ali Şentürk, Bengisu Bayrak, Beyza Boynudelik, Ece Beylikçi, Eda Emirdağ, Engin Adeka, Esra Şatıroğlu, Fırat Engin, Haydar Akdağ, Mustafa Horasan, İsmet Doğan, Kıvanç Gökmen, Leyla Emadi, Merve Dündar, Nihal Martlı, Olgu Ülkenciler, Öner Başkan, Pemra Aksoy, Rafet Arslan, Sefa Çakır, Semih Zeki, Serkan Yüksel Serra Behar.
Hepinizi bekleriz.
29-30 Eylül 2018
10:00-20:00
Sanayi Project: Yeşilce Mah. Göktürk Cad. Çeşni Sok. No:4 Seyrantepe/ Kağıthane
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