Sanatçılar, çocuklar ve aileleriyle buluşuyor
İstanbul Modern’de sanatçıların çocuklar ve ebeveynler için tasarladığı ‘Ailemle Sanatçı Atölyesi’ başlıyor.
Sanatçılar Ardan Özmenoğlu, Nermin Er, Seçkin Pirim ve İsmet Değirmenci’nin katılımıyla gerçekleşecek atölyelerde çocuklar yaratıcılıklarını geliştirirken, ebeveynler de sanatsal gelişimin nasıl desteklenebileceğine ilişkin deneyim kazanacak. Atölyeler, ‘Nermin Er ile hayali evren ve hayali evren yaratıkları’, ‘Seçkin Pirim ile heykel atölyesi’, ‘İsmet Değirmenci ile boyama atölyesi’, ‘Ardan Özmenoğlu ile ipek baskı atölyesi’ başlıklarıyla gerçekleşecek.
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