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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Umut ERDEM/ANKARA
18.07.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

‘Sanatçı olmayan genel müdür’ rahatsızlığı

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‘Sanatçı olmayan genel müdür’ rahatsızlığı

Sanatçıları temsil eden beş sivil toplum kuruluşu, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi’nde yapılan yeni düzenlemelerle ilgili revizyon istemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Opera ve Balesi (DOB) ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nde başta ‘sanatçı genel müdür’ zorunluluğun son bulması ve yapılan bazı değişikler sanat örgütlerinde rahatsızlık yarattı. Bir araya gelen beş sivil toplum kuruluşu, düzenlemede revizyonların yapılması gerektiği değerlendirmesini yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’dan randevu talep etme kararı aldı.
Geçen pazar yayınlanan kararnameyle DT ile DOB’un iskeletini oluşturan sanat, edebi, teknik, disiplin gibi kurulları ve il müdürlükleri yeniden yer alırken, genel müdürde aranan şartlarla ilgili değişiklik yapılmış ve ‘sanatçı veya öğretim elemanı genel müdür’ zorunluluğu kaldırılmıştı.
Bunun üzerine Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV), Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB), Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), Opera Solistleri Derneği (OPSOD) ve Tiyatro Sanat Teknik Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SAN TEK DER) önceki gün bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda iki kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmasına karşın özel bütçeli yapısı ve tüzel kişiliğinin korunması memnuniyet yaratırken, genel müdürde aranan şartlar kısmında yapılan değişiklik ve DOB’un ‘genel müdür tarafından yönetileceği’ ifadesine de yer verilmemesi eleştirildi.

25 PLATFORM TOPLANACAK

Kanunda ufak tefek revizyona ihtiyacın olduğunu belirten STK temsilcileri, bunu da konunun muhatapları ile aynı masada oturarak çözüme ulaştırabilecekleri kararını aldı. Bu nedenle yakın zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy ile görüşülmesi gerektiği dile getirildi. Önümüzdeki hafta 25 sanat platformunun katılacağı daha genişletilmiş bir toplantı yapılması da kararlaştırılırken, buradan bir bildirge yayınlanması da bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy’dan randevu istenerek ‘kanundaki eksikliklerin düzeltilmesi’ talep edilecek.

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