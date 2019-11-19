'Sanat ve Tarih Buluşması' 6 Aralık'a kadar devam ediyor
Antik Cisterna sergi salonu, 16 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında 'Sanat ve Tarih Buluşması' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Tarihle birlikte farklı sanat akımları ve disiplinlerden özgün eserleri meraklılarıyla buluşturacak sergiye tüm sanatseverler davetli.
İstanbul Antik Hotel'in -2 ve -3’üncü katlarında bulunan, 1500 yıllık geç Roma - erken Bizans dönemine ait tarihi dokunun korunarak günümüze ulaştığı Antik Cisterna sergi salonu; 16 Kasım - 6 Aralık 2019 tarihleri arasında 'Sanat ve Tarih Buluşması' adlı sergiyle kapılarını bir kez daha açıyor.
Küratörlüğünü Murat Küçükkayalı'nın yaptığı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından katılan sanatçılar Selda Özhan Alp, Lala Aqaeva, Zehra Atalay, Pelin Aydemir, Emre Baykara, Aslı Ekim, Aysel Erken, Olca Yavuz Düzgün,Seher Eyri Genç, Öznur Kepçe, Çağlar Tağcı, Fikret Yörük, Efnan Yüce'nin özgün sanat eserleriyle yer aldığı sergiye, tüm sanatseverler davetli.
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