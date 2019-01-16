Sanat eserlerine pasaport önerisi
ULUSLARARASI Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD) sanat eserlerinin pasaportu yerine geçecek ‘Eser Piyasaya Veriliş Onayı’ (EPİVERON) belgesini sanat piyasasına sundu.
Geçtiğimiz hafta sonu, Piramid Sanat’ta düzenlenen basın toplantısı ve sanat ortamına açık bir forumla kamuoyuna sunulan ‘EPİVERON’ ile ilgili bir de bildiri yayımlandı. Bedri Baykam, Bubi, Tomur Atagök, Kezban Arca Batıbeki, Adnan Çoker, Yusuf Taktak, Özdemir Altan, Şükran Moral, Devrim Erbil, Balkan Naci İslimyeli, Komet, Orhan Taylan, Rahmi Aksungur, Mustafa Ata, Yahşi Baraz, Meriç Hızal, Zahit Büyükişleyen ve Muzaffer Akyol gibi önemli sanatçıların imza attığı bildiride özetle şöyle denildi:
ŞEFFAFLIK GETİRECEK
“Biz, aşağıda imzası bulunan sanatçılar, sanat ortamımıza dürüstlük, şeffaflık ve denge getireceğine inandığımız, EPİVERON’un (Eser Piyasaya Verilme Onayı) hayata geçmesini destekliyoruz. EPİVERON, UPSD tarafından düzenlenmiş, sanat dünyamızda her kesimini çok farklı açılardan koruyacak bir formülün kağıda dökülmüş halidir; sanat eserinin pasaportu niteliğindedir. İster kalıcı, ister geçici bir süreliğine olsun, bir sanat eseri yurtiçi veya yurtdışında yer veya el değiştiriyorsa, EPİVERON onun her türlü güvencesini sağlayacak olan belgedir. Eserin ilk elden çıkış anından itibaren, eserin çalıntı veya sahte olmadığını kanıtlayan, eser her el değiştirdiğinde kaydını üzerine geçiren, eser bir yere gittiğinde kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman sahibine döneceğinin kaydını tutan, eserin satış veya telif hakları ayrıysa, bunları netleştiren ve sonuç olarak sanat dünyamıza, sanat piyasamıza bir nebze belirlilik, açıklık ve güvenilirlik kazandırma amacı taşıyan bir girişimdir. EPİVERON ayrıca müzayedelerde satışa sunulan eserlerin, piyasaya ilk sunuluş fiyatlarının, sanatçıya, varislerine veya temsilcisine sorulmadan keyfi olarak tek yönlü dayatmayla düzenlenmesini reddeden bir belgedir.”
MÜZAYEDE EVLERİNE TEPKİ
UPSD Başkanı Bedri Baykam, hazırladıkları bildirinin amaçlarından birinin de müzayede evlerinin sanatçıların eserlerini piyasaya sunarken tek yönlü bir alt fiyat dayatması ve eserleri gerçek piyasa değerlerinin ortalama onda birine alıcıya sunmalarına karşı durmak olduğunu söylüyor.
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