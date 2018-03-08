Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri
KİTAP SANAT
    Haberler >Kitap Sanat>Sanal turnike Instagram mı

    Sanal turnike Instagram mı

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

    SON dönemin en çok ilgi gören sergilerinin başında Refik Anadol’un Dolapdere’deki Pilevneli Galeri’de açılan ‘Eriyen Hatıralar’ sergisi geliyor.

    Anadol’un teknoloji ile sanatı buluşturan işleri gerçekten çok etkileyici. Anıları ve onları hatırlama sürecini beyin dalgalarının hareketlerini görselleştirerek anlatan bir sergi. Dijital tuvallerdeki hareketler insanı adeta hipnotize ediyor. Serginin gördüğü ilgi ve ziyaretçi yoğunluğu galeriyi hayli memnun etmiş ki, ziyaretçi rekoru kırıldığı yönünde bir bülten bile paylaştılar. Galeriler bilet kesmez, kapılarında turnike de yoktur, bu sayıyı neye göre belirlediler diye itiraz edebilirsiniz. Ancak sosyal medyada şöyle bir sorgulama yapsanız haklı olduklarına karar verirsiniz. Anadol’un hareketli görüntüleri ne zaman Instagram’a girsem karşıma çıkıyor. Storie’ler kımıl kımıl. “Bu sergide selfie çekmeyeni dövüyorlar” diyerek herkes görüntü paylaşıyor. Ben dahil. Doğal olarak sosyal medya sergilerin sanal turnikeleri gibi çalışıyor. Bu arada hatırlatayım, eğer süre uzatılmazsa sergiyi görmek için yarın son gününüz.

    Etiketler: gazetehaberleri , Refik Anadol , Pilevneli Galeri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri