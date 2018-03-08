Sanal turnike Instagram mı

Anadol’un teknoloji ile sanatı buluşturan işleri gerçekten çok etkileyici. Anıları ve onları hatırlama sürecini beyin dalgalarının hareketlerini görselleştirerek anlatan bir sergi. Dijital tuvallerdeki hareketler insanı adeta hipnotize ediyor. Serginin gördüğü ilgi ve ziyaretçi yoğunluğu galeriyi hayli memnun etmiş ki, ziyaretçi rekoru kırıldığı yönünde bir bülten bile paylaştılar. Galeriler bilet kesmez, kapılarında turnike de yoktur, bu sayıyı neye göre belirlediler diye itiraz edebilirsiniz. Ancak sosyal medyada şöyle bir sorgulama yapsanız haklı olduklarına karar verirsiniz. Anadol’un hareketli görüntüleri ne zaman Instagram’a girsem karşıma çıkıyor. Storie’ler kımıl kımıl. “Bu sergide selfie çekmeyeni dövüyorlar” diyerek herkes görüntü paylaşıyor. Ben dahil. Doğal olarak sosyal medya sergilerin sanal turnikeleri gibi çalışıyor. Bu arada hatırlatayım, eğer süre uzatılmazsa sergiyi görmek için yarın son gününüz.