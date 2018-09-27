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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Devrim Yılmaz / dgulyilmaz@gmail.com
27.09.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Sana denizi getireceğim...

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Sana denizi getireceğim...

Ingrid Chabbert’in kaleme aldığı ‘Bir Damla Deniz’ okurunu sarıp sarmalayan öyküsüyle her yaştan okurun kalbine dokunuyor.

Resimlerle sözcüklerin eşsiz bir uyum içinde birbirine karıştığı, yarattığı duygu yoğunluğuyla okuru sarıp sarmalayan ‘Bir Damla Deniz’, hayalleri gerçekleştirmek için asla geç olmadığını ‘kuşaklar arası bir sevgi öyküsü’ ile anlatıyor.
Ali ile büyük büyükannesi, çölün sınırında, 100 yaşındaki palmiyenin biraz ilerisinde sade, huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Ali, palmiyeye tırmanıp hurma atıştırmayı seviyor ve her seferinde büyük büyükannesine de mutlaka birkaç tane götürüyor. Akşam olunca baş başa küçücük kerpiç evlerinin damında yıldızlı gökyüzünün sonsuzluğunu izliyorlar. Ve mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyaç duymuyorlar.
Ancak büyük büyükannenin bir süredir yürümekte zorlandığı, nefes nefese kaldığı küçük Ali’nin gözünden kaçmıyor. Büyük büyükannenin öylece oturmuş ufku izlerken 1000 yaşında gibi göründüğünü düşünen Ali, diğer taraftan insanların 1000 yaşında olamayacağının da farkında. Yazar Ingrid Chabbert, ölümden hiç bahsetmemekle birlikte alt metinde ölüm ve yaşlılık konularını incelikle sezdiriyor. Ali sezgilerine eşlik eden endişelerinin de etkisiyle büyük büyükannenin hayallerini merak etmeye başlıyor: “Söylesene büyük büyükanne, tüm hayallerini gerçekleştirdin mi?”

Ali’nin sorusu yaşamın son bulmasının karşı konulmaz bir gerçek olmasına rağmen hayatı değerli kılanın hayaller ve küçük mutluluklar olduğunu sadelikle anlatıyor. Çölü anlamlı kılan palmiyeler, parıldayan yıldızlar, baş başa geçirilen sessiz saatler gibi...
Büyükanne, aslında gerekleştirmesi çok zor olmayan hayalini neden gerçekleştirmediğini ve bugün hayaliyle arasındaki mesafenin ne denli aşılmaz olduğunu şu cümlelerle anlatıyor:

“...Yapabilirdim aslında, deniz pek uzak sayılmaz, hepi topu iki günlük yürüme mesafesinde. Fakat gitmeyi hep erteledim ve artık bacaklarımda beni götürecek derman yok.”
İç çekişlerle geçen bir gecenin şafağında Ali, büyük büyükannesinin son rüyasını gerçekleştirmeye karar veriyor ve elinde kovası, sırtında çantasıyla, tek başına, upuzun bir yolculuğa çıkıyor: “Gidiyorum. Sana denizi getireceğim.”
Ali’nin şefkat, fedakârlık ve cesaretten beslenen kahramanca yolculuğu büyük büyükannenin içindeki sönmeye yüz tutmuş fenere yeniden güç vererek her yaştan okurun kalbine dokunuyor. Ingrid Chabbert’in şiirsel metnini ödüllü illüstratör Guridi’nin oryantal desenlerden beslenen çizimleri tamamlıyor.

Sana denizi getireceğim...

BİR DAMLA DENİZ
Ingrid Chabbert
Resimleyen: Guridi
Uçanbalık Yay., 2018
40 sayfa, 32 TL.

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