Samsun DOB’tan 19 Mayıs’a özel opera
Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını ‘Yeniden Doğuş’ operasının dünya prömiyeri ile kutlamaya hazırlanıyor.
Bu yıl 10’uncu yılını dolduran Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını ‘Yeniden Doğuş’ operasının dünya prömiyeri ile kutlamaya hazırlanıyor. Operanın dünya prömiyeri Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. 1912–1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli’den İstanbul’a göçmek zorunda bırakılan halkın acı veren hikâyesiyle açılan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı’nı, işgal yıllarındaki İstanbul’u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kazanılması sürecini; aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatacak.
‘Yeniden Doğuş’ta Atatürk rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül üstlenecek. Eserde Zübeyde Hanım rolünde Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım rolünde Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım rolünde Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü rolünde Gürkan Sezgin, Rauf Orbay rolünde Murat Göçken, Refet Bele rolünde Cüneyt Erdoğan, Cevat Abbas rolünde Yunusemre Kemal Sönmez, Asker Mehmet rolünde Bilal Doğan, İtalyan Komutan rolünde Eray Dönmez, Kaptan rolünde Hakkı Balkaş, Yunanlı rolünde Metin Bayram, Kazım Karabekir rolünde ise Hasan Çelik yer alıyor. Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı’ya ait olan ‘Yeniden Doğuş’, opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek. Serdar Yalçın’ın orkestra şefi olduğu operayı Şahan Gürkan sahneye koyacak. 20 Mayıs’ta da Samsun prömiyeri yapması planlanan ‘Yeniden Doğuş’ta; Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçılarının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’ndan ve Modern Dans Topluluğu dansçılarından oluşan 34 kişilik bir ekip yer alacak.
16 Mayıs günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde saat 21.00’de yapılacak dünya prömiyeri temsili için biletler Biletiva internet sayfasından satışa sunulacak.
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