Samsun DOB’tan 19 Mayıs’a özel opera

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSamsun DOB’tan 19 Mayıs’a özel opera
GeriKitap Sanat Samsun DOB’tan 19 Mayıs’a özel opera
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
14.05.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Samsun DOB’tan 19 Mayıs’a özel opera

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun DOB’tan 19 Mayıs’a özel opera

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını ‘Yeniden Doğuş’ operasının dünya prömiyeri ile kutlamaya hazırlanıyor.

 Bu yıl 10’uncu yılını dolduran Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını ‘Yeniden Doğuş’ operasının dünya prömiyeri ile kutlamaya hazırlanıyor. Operanın dünya prömiyeri Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. 1912–1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli’den İstanbul’a göçmek zorunda bırakılan halkın acı veren hikâyesiyle açılan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı’nı, işgal yıllarındaki İstanbul’u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kazanılması sürecini; aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatacak.
‘Yeniden Doğuş’ta Atatürk rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül üstlenecek. Eserde Zübeyde Hanım rolünde Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım rolünde Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım rolünde Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü rolünde Gürkan Sezgin, Rauf Orbay rolünde Murat Göçken, Refet Bele rolünde Cüneyt Erdoğan, Cevat Abbas rolünde Yunusemre Kemal Sönmez, Asker Mehmet rolünde Bilal Doğan, İtalyan Komutan rolünde Eray Dönmez, Kaptan rolünde Hakkı Balkaş, Yunanlı rolünde Metin Bayram, Kazım Karabekir rolünde ise Hasan Çelik yer alıyor. Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı’ya ait olan ‘Yeniden Doğuş’, opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek. Serdar Yalçın’ın orkestra şefi olduğu operayı Şahan Gürkan sahneye koyacak. 20 Mayıs’ta da Samsun prömiyeri yapması planlanan ‘Yeniden Doğuş’ta; Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçılarının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’ndan ve Modern Dans Topluluğu dansçılarından oluşan 34 kişilik bir ekip yer alacak.

16 Mayıs günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde saat 21.00’de yapılacak dünya prömiyeri temsili için biletler Biletiva internet sayfasından satışa sunulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

Schliemann’ın listesi: 8 bin değil 73 bin eser kaçırmış

Çocuklar hayallerini çizdikleriyle anlattı

19 Mayıs’ın ilk yüzyılına özel sergi

‘Titanik Orkestrası’ Bulgaristan’daydı